Sequestrati 17 esemplari di pappagalli dai Carabinieri del Nucleo CITES di Torino presso il Giardino botanico e Palazzo delle Terre Borromeo dell’Isola Madre, nel comune di Stresa, in provincia di Verbania. L’intervento, avvenuto a seguito di una segnalazione, ha portato alla scoperta di una gestione irregolare dell’attività di giardino zoologico, esercitata senza la necessaria licenza ministeriale. La società responsabile è stata sanzionata e il direttore operativo deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di specie protette.

Controllo amministrativo CITES: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo del commercio di esemplari esotici, con particolare attenzione alle strutture che ospitano animali protetti. Il Nucleo CITES di Torino ha effettuato un controllo amministrativo presso il Giardino botanico e Palazzo delle Terre Borromeo dell’Isola Madre, situato nel comune di Stresa, in provincia di Verbania. L’intervento è stato motivato da una segnalazione che ha portato i militari a verificare la regolarità della struttura in relazione alla normativa vigente.

Gestione abusiva del giardino zoologico: sanzione e deferimento

Durante il controllo, i Carabinieri hanno accertato che la struttura esercitava l’attività di giardino zoologico in modo abusivo, ovvero senza la licenza ministeriale richiesta per l’esposizione al pubblico delle specie detenute. Per questa violazione, è stata elevata una sanzione amministrativa di 30mila euro nei confronti della società che gestisce l’impianto. Inoltre, il direttore operativo della società è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di animali protetti, in quanto gli esemplari presenti risultavano privi della documentazione necessaria a comprovarne la legale acquisizione.

Sequestro di 17 pappagalli esotici: le specie coinvolte

Nel corso dell’ispezione, i militari del CITES hanno rinvenuto, all’interno delle voliere del Giardino Botanico dell’Isola Madre, 17 esemplari di pappagalli appartenenti a diverse specie, tutte incluse negli allegati A e B del Regolamento (CE) n. 338/97. In particolare, sono stati individuati 1 esemplare di Cyanoramphus novaezelandiae (kakariki), 8 esemplari di Pyrrhura molinae (conuro guance verdi), 2 esemplari di Agapornis personata (inseparabile mascherato), 4 esemplari di Platycercus eximius (rosella comune) e 2 esemplari di Myioppisitta monachus (pappagalli monaci). Alcuni di questi animali erano sprovvisti di marcaggio con anello identificativo e tutti erano privi della documentazione necessaria per la loro legale detenzione.

La normativa CITES e i rischi del commercio illegale

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la detenzione di specie esotiche e protette è regolamentata dalla normativa CITES (L. 150/92), che impone l’obbligo di possedere una specifica documentazione che attesti la legale provenienza degli animali. È vietato prelevare esemplari in natura, così come detenerli, esporli, cederli o commercializzarli senza i documenti previsti dalla legge. Il commercio di specie rare, sia animali che vegetali, è ancora molto diffuso e rappresenta una minaccia per la biodiversità, anche quando non si configura come reato vero e proprio.

Il quadro normativo: tutela delle specie e responsabilità delle strutture

La normativa di settore, oltre alla legge CITES, prevede il D. Lgs. 73/2005 che disciplina i giardini zoologici e impone l’obbligo di ottenere una licenza specifica o, in alternativa, un provvedimento di esclusione da parte del Ministero dell’Ambiente per poter esporre al pubblico in modo continuativo specie animali, anche a rischio di estinzione. La mancata osservanza di queste disposizioni può comportare sanzioni amministrative, sequestri e deferimenti all’Autorità Giudiziaria, come avvenuto nel caso di Stresa.

