Scoperto il grande bluff di Musk e Trump su DOGE e tagli al bilancio, da 2 mila miliardi a 150 miliardi

Cambiano gli obiettivi dell’amministrazione americana: Elon Musk ha ridimensionato le promesse fatte insieme a Donald Trump nel 2024 riguardo ai tagli al bilancio federale degli Stati Uniti tramite il DOGE, il Dipartimento per l’Efficienza del Governo: a ottobre 2024 si parlava di una riduzione di 2 mila miliardi di dollari, ora Musk ha abbassato le stime a 150 miliardi entro il 2026.

Il piano DOGE e le promesse di Musk e Trump

Nel pieno della campagna per le presidenziali statunitensi dell’ottobre 2024, Elon Musk aveva annunciato, durante un evento a sostegno di Donald Trump, un ambizioso piano per tagliare ben 2 mila miliardi di dollari dal bilancio federale attraverso il neonato Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE).

L’iniziativa, definita dallo stesso Trump “il nostro Progetto Manhattan contro gli sprechi”, prevedeva una revisione profonda delle agenzie federali e della burocrazia, affidando a Musk e a Vivek Ramaswamy un ruolo di primo piano nella guida dell’intero progetto.

La proposta era stata presentata come uno dei pilastri della riforma voluta da Trump per “smontare l’apparato statale fino alle fondamenta” (“take the federal government down to the studs”). Ora, però, lo scenario sembra essere cambiato.

Il drastico ridimensionamento a 150 miliardi di dollari

Pochi giorni fa, difatti, Elon Musk ha annunciato un forte ridimensionamento dell’obiettivo iniziale: il DOGE mira ora a tagliare solamente 150 miliardi di dollari entro il 2026​.

In rapporto al bilancio federale previsto per il 2025, che ammonta a circa 6.800 miliardi di dollari, la nuova stima rappresenta solo il 2,2% del totale. L’obiettivo originario appare quindi oggi irrealistico alla luce dei vincoli istituzionali e delle difficoltà incontrate dal dipartimento.

Il Dipartimento per l’Efficienza del Governo ha affrontato numerose critiche sin dalla sua istituzione, e ora il Government Accountability Office (GAO) ha avviato un’indagine sulle sue attività, evidenziando preoccupazioni riguardo alla gestione dei dati e all’accesso a sistemi informatici sensibili all’interno delle agenzie federali.

Le indagini in corso

Molti dubbi sono nati dal fatto che i membri del DOGE abbiano usato applicazioni di messaggistica crittografata, come Signal, per le proprie comunicazioni, il che ha sollevato dubbi sulla conformità alle normative federali sulla conservazione dei documenti.

In generale, l’accesso del DOGE a informazioni sensibili, come i dati dei contribuenti e dei beneficiari della sicurezza sociale, ha suscitato preoccupazioni tra i funzionari governativi e cittadini. Senza contare che le mosse del governo hanno già innescato molte proteste.

Nonostante queste sfide, l’amministrazione Trump ha continuato a sostenere il DOGE, affermando che le sue operazioni sono conformi alla legge federale e che Musk si asterrebbe da decisioni in caso di conflitto di interessi. Le perplessità però restano.