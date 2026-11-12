Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Identificati diversi soggetti, per lo più minorenni, per la partecipazione a gruppi che avrebbero promosso un raduno con l’intento di devastare e saccheggiare negozi e scuole e provocare scontri con le forze dell’ordine. Le misure sono state adottate dopo le indagini della Digos sui fatti avvenuti a Milano il 17 e 18 ottobre e sulle azioni violente annunciate per il 24 ottobre a Como.

Como, scoperto un progetto per devastare negozi e scuole durante un raduno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa svolta dalla polizia di Como ha portato a individuare i partecipanti, in concorso con altri, a gruppi su una nota piattaforma di messaggistica. Le chat, che contavano centinaia di utenti, avevano lo scopo di organizzare un raduno in città. Durante l’iniziativa, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbe dovuto dare vita a devastazioni e saccheggi di negozi, esercizi commerciali ed edifici scolastici, oltre a scontri con le forze dell’ordine.

I soggetti identificati sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. Le indagini sono scattate in seguito ai gravi fatti registrati a Milano nei giorni precedenti e alla prospettiva di analoghe condotte violente a Como.

I provvedimenti del Questore

Dopo aver esaminato le posizioni dei soggetti indagati, gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine hanno predisposto misure di prevenzione personali. Il Questore di Como ha firmato 28 provvedimenti di Avviso orale, 24 dei quali rivolti a minorenni.

Inoltre, a 3 soggetti maggiorenni residenti in provincia è stato notificato il Foglio di via obbligatorio dal comune di Como, con una durata di un anno.

IPA