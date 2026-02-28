Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini albanesi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Pioltello (Milano) nella giornata di giovedì 26 febbraio. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al sequestro di cocaina e denaro contante, oltre a strumenti utilizzati per il confezionamento della droga. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nella zona.

Spaccio alle porte di Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno svolto un’attività investigativa che li ha condotti a un appartamento situato alle porte di Milano.

L’immobile era stato individuato come possibile base per la detenzione di cocaina da parte di due uomini, i quali si muovevano a bordo di una vettura utilitaria di colore viola.

Il blitz a Pioltello e il controllo della vettura

Nel pomeriggio di giovedì, poco dopo le 16.30, i poliziotti di via Poma hanno effettuato un controllo nei pressi di uno stabile a Pioltello.

Gli agenti hanno notato la vettura sospetta parcheggiata in via Lombardia, con i due uomini a bordo. Poco dopo una donna si è avvicinata all’auto, ha aperto la portiera posteriore ed è salita a bordo, per poi scendere dopo pochi istanti.

Il fermo e la scoperta della cocaina

I tre sono stati immediatamente fermati per un controllo. Durante l’identificazione la donna ha ammesso di aver appena acquistato una dose di cocaina, pagata tramite un sistema digitale.

I due uomini sono stati trovati in possesso di 590 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Perquisizione e sequestro della droga

La successiva perquisizione della vettura, poi posta sotto sequestro, ha permesso agli agenti di rinvenire tre smartphone e, nascosti all’interno della plancia azionabile tramite un sottile filo metallico, quattro contenitori con 54 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 28 grammi circa.

La perquisizione è proseguita nell’appartamento collegato ai due uomini. All’interno di un mobile del soggiorno sono stati trovati quattro contenitori con dosi di cocaina dal peso totale di 190 grammi circa, tre bilancini elettronici, 60 euro in contanti, una termosaldatrice, un’agenda con annotazioni relative a grammi ed euro, numerose bustine trasparenti e un dosatore in metallo. Tutto il materiale è stato sequestrato in quanto riconducibile all’attività di spaccio.