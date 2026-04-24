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Eseguita una denuncia nella periferia urbana del Comune di Ceccano (Frosinone). Una donna è stata individuata come responsabile dello smaltimento illecito di rifiuti dopo il ritrovamento di un ampio scavo contenente materiali di vario genere, tra cui anche possibili lastre di amianto. L’intervento è stato eseguito per contrastare pratiche illegali di gestione dei rifiuti e tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Sequestro e indagini nella periferia di Ceccano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale hanno effettuato un sequestro in un’area situata nella periferia urbana del Comune di Ceccano. L’operazione ha riguardato uno scavo di circa quaranta metri quadri di superficie e un metro e mezzo di profondità, all’interno del quale sono stati rinvenuti circa cinque metri cubi di rifiuti. I materiali abbandonati comprendevano sacchi con bottiglie di vetro, un divano in disuso, reti metalliche, detriti provenienti da demolizioni edili e rifiuti solidi urbani.

La scoperta di possibili materiali pericolosi

Durante le operazioni di verifica, i Carabinieri Forestali hanno notato la presenza di alcune lastre che, a una prima analisi visiva, sono sembrate costituite da fibrocemento. Per accertare la presenza di amianto, i militari hanno prelevato alcuni campioni seguendo i protocolli previsti, che saranno sottoposti ad analisi di laboratorio. L’eventuale conferma della presenza di amianto aggraverebbe ulteriormente la gravità della situazione, data la pericolosità di tale materiale per la salute pubblica.

Individuazione della responsabile e denuncia

Grazie a un accurato sopralluogo e a una tempestiva attività investigativa, i Carabinieri Forestali sono riusciti a risalire alla persona responsabile dello smaltimento illecito di rifiuti. Si tratta della proprietaria del terreno dove sono stati interrati i materiali. La donna è stata denunciata a piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato di smaltimento illecito di rifiuti.

Le procedure di sequestro e le indagini in corso

L’area interessata è stata posta sotto sequestro per impedire ulteriori danni ambientali e per consentire lo svolgimento delle indagini. I Carabinieri Forestali hanno seguito tutte le procedure previste dalla normativa vigente, prelevando campioni dei materiali sospetti e documentando lo stato dei luoghi. Le analisi di laboratorio sui campioni di fibrocemento saranno decisive per stabilire la presenza di amianto e per definire eventuali ulteriori responsabilità.

IPA