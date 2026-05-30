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È di 12 arresti e 20 tonnellate di tabacco sequestrate il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato allo smantellamento di un opificio clandestino per la produzione di sigarette contraffatte. L’intervento, avvenuto a Parma, è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei residenti e ha permesso di interrompere un vasto circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica.

Le segnalazioni dei cittadini e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via a seguito delle numerose telefonate ricevute dalla Stazione di Parma Oltretorrente. I residenti della zona nord di Parma, lungo la direttrice verso Sorbolo-Mezzani, avevano infatti segnalato un continuo e sospetto rumore di macchinari pesanti proveniente da un capannone industriale, udibile anche nelle ore notturne. Il fabbricato, secondo le visure ufficiali, avrebbe dovuto ospitare solo il rimessaggio di camper e autocaravan, risultando quindi inattivo per la maggior parte del tempo.

Per verificare i sospetti, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma hanno predisposto un servizio di osservazione fin dalle prime ore del mattino del 25 maggio. L’area è rimasta silenziosa e inaccessibile per diverse ore, fino a quando, intorno alle 11:00, è arrivata un’autovettura sospetta. Un uomo è sceso dal veicolo, ha aperto il cancello e poco dopo un grosso autocarro è entrato nel perimetro, dirigendosi verso il retro dell’edificio.

Ritenendo che il mezzo pesante stesse trasportando materiale per un’attività illecita, i militari hanno deciso di intervenire. Con un’azione rapida, sono entrati nel capannone passando da un portone posteriore semiaperto. L’irruzione ha colto di sorpresa le 12 persone presenti, che hanno tentato la fuga verso una zona soppalcata, ma sono state bloccate all’interno di tre locali adibiti a dormitorio. Il conducente dell’auto, che aveva agevolato l’ingresso del camion, è stato fermato mentre tentava di allontanarsi a piedi.

La scoperta dell’opificio clandestino

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto una vera e propria linea di produzione automatizzata di sigarette, in piena attività. L’opificio era dotato di dormitori, cucina e servizi igienici, permettendo agli operai di vivere e lavorare all’interno senza mai uscire, così da non destare sospetti. Al momento dell’irruzione, i fermati indossavano abiti leggeri e ciabatte, a causa del calore prodotto dai macchinari industriali.

Per evitare controlli sui consumi elettrici, l’intero impianto era alimentato da un generatore a gasolio di grandi dimensioni. Inoltre, era stato installato un sofisticato sistema di videosorveglianza, con server centrale, dispositivi per il rilevamento di droni e video-scanner a banda larga, probabilmente per prevenire eventuali attività di tracciamento da parte delle forze dell’ordine.

Il sequestro e la portata dell’attività illecita

L’inventario dei materiali sequestrati evidenzia la portata dell’attività criminale: sono stati posti sotto sequestro 20 tonnellate di tabacco tra materia prima e semilavorata, 200.000 pacchetti di sigarette contraffatte, e una linea completa e automatizzata per la produzione e il confezionamento. Il valore stimato dei beni sequestrati ammonta a 4 milioni di euro.

Le perquisizioni hanno interessato anche un secondo capannone in provincia, dove sono state trovate ulteriori 2,5 tonnellate di tabacco. Pronti per la spedizione, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 4 milioni di sigarette contraffatte di un noto marchio internazionale, tutte con lo stesso numero di matricola e false indicazioni di produzione. Sono stati sequestrati anche 13 bancali di filtri e carte speciali, quintali di cartoncini con loghi falsi, bobine di pellicola per sigilli e numerosi bidoni di colla industriale.

Le accuse e le misure cautelari

Secondo le ipotesi investigative, i 12 uomini, tutti di nazionalità straniera e originari dell’Est Europa, di età compresa tra 26 e 49 anni, avrebbero agito in concorso per la produzione e il commercio di prodotti contraffatti, sottraendosi al pagamento delle accise sui tabacchi lavorati. Al termine delle indagini, sono stati arrestati e condotti nel carcere di Parma con le accuse di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Il Pubblico Ministero ha chiesto la convalida degli arresti e la custodia cautelare in carcere per 11 persone, mentre per il conducente del camion sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il GIP del Tribunale di Parma ha convalidato le misure.

ANSA