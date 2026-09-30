Scoperto pianeta HD 3167 b, è troppo caldo per ospitare la vita ma ha dei tratti simili alla "vecchia" Terra

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Gli astronomi hanno individuato un pianeta molto particolare: si chiama HD 3167 b ed è un mondo roccioso ricoperto di lava, ma più freddo rispetto agli altri pianeti dello stesso tipo osservati finora. La scoperta è stata effettuata grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb, realizzato da Nasa, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Canadese.

Pianeta HD 3167 b, come è fatto

Come ricorda l’Ansa, lo studio è stato pubblicato su The Astrophysical Journal Letters ed è stato guidato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Chicago.

Il pianeta è troppo caldo per ospitare la vita, ma è considerato interessante perché potrebbe aiutare gli scienziati a studiare condizioni simili a quelle della Terra nei suoi primissimi milioni di anni.

HD 3167 b orbita intorno a una stella distante circa 154 anni luce dalla Terra.

Si trova molto vicino al suo astro.

Per questo motivo, un anno su HD 3167 b dura quanto un solo giorno terrestre, cioè il tempo necessario per completare un giro intorno alla sua stella.

Come riporta Space, il pianeta è in rotazione sincrona: significa che mostra sempre la stessa faccia alla stella.

Un lato è quindi costantemente illuminato e riscaldato, mentre l’altro resta in un’oscurità permanente.

Questa caratteristica è comune nei cosiddetti mondi di lava, pianeti rocciosi così caldi da avere una superficie in parte o del tutto fusa.

Perché è considerato un mondo di lava “fredda”

HD 3167 b è abbastanza caldo da poter avere magma fuso in superficie, ma risulta comunque più freddo di quanto ci si aspetterebbe da un pianeta così vicino alla sua stella.

Secondo i ricercatori, la spiegazione più probabile è la presenza di un’atmosfera.

Questa potrebbe riflettere parte della luce della stella e redistribuire il calore dal lato illuminato verso quello in ombra. Questo renderebbe il lato diurno meno caldo rispetto al massimo teorico previsto.

Per questo HD 3167 b viene descritto come il più freddo tra i mondi di lava con atmosfera osservati finora.

Perché ricorda la Terra primordiale

HD 3167 b non è abitabile, ma può offrire informazioni utili sulla storia della Terra.

Gli scienziati ritengono che nei primi milioni di anni dopo la sua formazione il nostro pianeta fosse molto diverso da quello attuale.

La superficie terrestre potrebbe essere stata estremamente calda, con una fase definita oceano di magma.

In quel periodo, l’energia prodotta dagli impatti tra corpi rocciosi durante la formazione del Sistema solare avrebbe reso la superficie della Terra quasi completamente fusa.

Studiare pianeti come HD 3167 b permette quindi di osservare condizioni che potrebbero somigliare a quelle della Terra più antica, prima che diventasse un ambiente adatto alla vita.