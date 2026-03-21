Scoperto quando l'invecchiamento accelera negli esseri umani, a quale età i nostri organi iniziano a decadere

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quando si inizia a invecchiare rapidamente? A questa domanda ha risposto uno studio pubblicato sulla rivista Cell e condotto da scienziati dell’Accademia delle scienze cinesi, i quali sostengono di avere individuato il momento in cui le persone cominciano ad avere a che fare in modo più intenso con l’invecchiamento. In particolare, è stato spiegato come i nostri corpi attraversino una fase di stabilità nell’età adulta, fino a circa 50 anni. Dopodiché gli organi iniziano un processo di decadimento veloce.

Quando le persone iniziano a invecchiare più rapidamente? La risposta nel nuovo studio cinese

I ricercatori hanno osservato che gli over 50 sono soggetti non solo al decadimento degli organi, ma anche a quello delle vene.

“Sulla base dei cambiamenti proteici associati all’invecchiamento – scrivono gli studiosi – abbiamo sviluppato orologi proteomici (termine che indica l’insieme completo delle proteine presenti in un dato momento in strutture viventi, ndr.) dell’età specifici per i tessuti e caratterizzato le traiettorie di invecchiamento a livello degli organi”.

ANSA

Lo studio afferma che dall’analisi temporale è emerso un punto di flessione dell’invecchiamento intorno ai 50 anni, “con i vasi sanguigni che sono un tessuto che invecchia precocemente ed è particolarmente suscettibile all’invecchiamento”.

L’uomo, grazie alla propria genetica e allo sviluppo scientifico, è tra i mammiferi che vive più a lungo. Questa situazione, però, lo espone al declino delle funzioni vitali e al rischio di contrarre malattie croniche.

Invecchiamento: il test con 76 donatori e 516 campioni

Il team di ricercatori cinesi ha deciso di esaminare l’evoluzione nel tempo delle proteine all’interno degli organi perché attualmente non si conosce ancora in modo esaustivo la dinamica di invecchiamento di ciascun singolo organo.

Per realizzare la ricerca sono stati selezionati campioni di sangue e di tessuto da 76 donatori di organi, di età compresa tra i 14 e i 68 anni, morti a causa di un trauma cranico accidentale.

Nel complesso sono stati esaminati 516 campioni derivanti da 13 differenti tessuti di sette sistemi del corpo: cardiovascolare (cuore e aorta), digerente (fegato, pancreas e intestino), immunitario (milza e linfonodi), endocrino (ghiandola surrenale e tessuto adiposo bianco), respiratorio (polmone), tegumentario (pelle) e muscoloscheletrico (muscolo).

Gli studiosi sono poi passati a classificare le proteine di ciascun sistema, analizzando approfonditamente come i loro livelli cambiassero in base all’età dei donatori.

“Abbiamo identificato proteine arricchite e potenziate in specifici tessuti – si legge nello studio – così come quelle comuni a tutti i tessuti, che sono vitali per le funzioni biologiche di base”.

Gli esperti hanno poi messo a confronto gli esiti con un database di patologie e di geni a esse correlati; è emerso che l’espressione di 48 proteine correlate a determinate malattie cresceva con l’età.

Tra le patologie indicate ci sono quelle cardiovascolari, fibrosi tissutale, steatosi epatica e tumori epatici. I mutamenti più chiari sono stati registrati tra i 45 e i 55 anni. In questo range tanti tessuti sono soggetti a un forte rimodellamento proteomico, con le variazioni più accentate a livello dell’aorta, dettaglio che dimostrerebbe la sua particolare inclinazione all’invecchiamento.

Anche i test condotti sulla milza hanno permesso di far emergere modifiche persistenti, così come quelli effettuati sul pancreas, organo addominale che produce gli enzimi e gli ormoni utili per scomporre e assorbire i nutrienti presenti negli alimenti ingeriti.

L’esperimento con i topi

Per provare la scoperta, gli studiosi hanno isolato una proteina associata all’invecchiamento presente nelle aorte dei topi e l’hanno immessa in cavie giovani per capirne gli effetti.

I roditori coinvolti nell’esperimento hanno manifestato prestazioni fisiche ridotte. In particolare, è stata riscontrata meno forza di presa, meno resistenza e meno equilibrio e coordinazione rispetto ai topi non trattati. Sono anche stati scoperti marcatori evidenti di invecchiamento vascolare.

“Il nostro studio – hanno riferito gli scienziati – si propone di costruire un atlante proteomico multitessutale completo che abbracci 50 anni dell’intero processo di invecchiamento umano, chiarendo i meccanismi alla base dello squilibrio della proteostasi negli organi invecchiati e rivelando modelli di invecchiamento sia universali che specifici per i tessuti”.

Gli studi precedenti

Il lavoro degli esperti cinesi arriva dopo altri importanti studi legati alla comprensione dell’invecchiamento. Una ricerca condotta da studiosi americani aveva spiegato che il nostro corpo invecchia più rapidamente intorno a due picchi d’età, individuati a 44 anni e a 60.

Nel primo, secondo il team statunitense, si manifestano mutamenti nelle molecole che lavorano al metabolismo dei lipidi, della caffeina e dell’alcol, oltre a correlazioni con patologie cardiovascolari e cambiamenti della pelle e dei muscoli.

Nel secondo picco, invece, le variazioni erano riscontrate nel metabolismo dei carboidrati e della caffeina, nelle malattie cardiovascolari, nella pelle, nei muscoli, nella regolazione immunitaria e nella funzionalità renale.