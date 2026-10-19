Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Scoperto un falso sito di autonoleggio e identificati i tre presunti gestori: i soggetti sono stati denunciati per truffa dopo un’indagine della Polizia di Frontiera avviata dalla denuncia di una donna raggirata online, la quale ha sostenuto di essere stata ingannata durante la prenotazione di una vettura.

Catania: scoperto falso sito di autonoleggio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dagli agenti in servizio all’aeroporto internazionale “Bellini” di Catania. La donna si è rivolta alla polizia dopo essere stata ingannata durante le fasi di noleggio di un’auto. Gli investigatori hanno esaminato le informazioni fornite dalla vittima e verificato il portale, realizzato in modo da apparire autentico e affidabile come il sito di una regolare società di autonoleggio.

Il meccanismo del raggiro

Dietro la piattaforma, gli agenti hanno individuato un sistema fraudolento pensato per convincere gli utenti a effettuare pagamenti credendo di prenotare un veicolo. La donna ha riferito di aver inviato denaro tramite bonifici istantanei, senza sapere di essere vittima di una truffa. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il percorso delle somme e di seguire le tracce dei presunti responsabili.

Per risalire agli indagati, i poliziotti hanno incrociato i codici IBAN comunicati alla vittima per le transazioni con l’utenza telefonica usata per contattarla. Le verifiche hanno portato all’identificazione di tre soggetti: due 33enni e un 37enne. Secondo quanto ricostruito, avrebbero agito in modo coordinato per realizzare il raggiro.

La denuncia e l’invito alla prudenza

I tre indagati sono stati denunciati in concorso per il reato di truffa. La Polizia ha sottolineato il valore della tempestiva denuncia e della collaborazione tra forze dell’ordine, banche e operatori telefonici. Gli agenti hanno inoltre invitato a prestare attenzione quando si acquistano beni o servizi online, controllando l’affidabilità dei siti, l’identità dei fornitori e le modalità di pagamento richieste.

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