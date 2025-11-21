Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti a Milano. Un cittadino italiano di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un appartamento in via Solari. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri, quando gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione, rinvenendo marijuana, hashish e sigarette elettroniche con elevato principio attivo di THC.

Operazione antidroga nel quartiere Lorenteggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attività di indagine portata avanti dalla squadra investigativa del commissariato Lorenteggio. Gli agenti, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato un appartamento in via Solari come possibile base per la detenzione di sostanze stupefacenti.

L’irruzione e la perquisizione

Intorno alle 20.00 di ieri sera, i poliziotti hanno colto il momento opportuno per entrare nell’appartamento, dove si trovava il 35enne. La perquisizione, estesa anche al locale seminterrato dell’edificio, ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di droga e materiale per il confezionamento.

Il sequestro: marijuana, hashish e sigarette elettroniche al THC

Durante l’ispezione, gli agenti hanno sequestrato 86 sigarette elettroniche contenenti un alto principio attivo di THC, 670 grammi di marijuana e 300 grammi di hashish. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati trovati anche un bilancino di precisione, strumenti per il confezionamento delle dosi e 1.630 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le indagini

Il cittadino italiano, già gravato da precedenti per reati analoghi, è stato arrestato in flagranza di reato. La Polizia di Stato ha sottolineato come l’operazione sia stata resa possibile grazie a un’attenta attività investigativa e al monitoraggio costante delle aree più sensibili della città. Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la rete di spaccio collegata all’arrestato.

