7 arresti e oltre 1 kg di droga sequestrata, questo il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato che ha portato alla scoperta di laboratori di spaccio e ricettazione tra Roma e provincia. L’indagine è partita da uno sfratto per morosità nel quartiere Torpignattara, dove è stata individuata una base operativa per la distribuzione di sostanze stupefacenti e la gestione di dispositivi rubati.

Operazione partita da uno sfratto a Torpignattara

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con un intervento per uno sfratto per morosità in un appartamento situato nel quartiere Torpignattara, a Roma. Gli agenti del Commissariato di zona, durante le procedure di accesso all’immobile da liberare, si sono trovati di fronte a una situazione ben diversa da quella che ci si sarebbe aspettati in un contesto di semplice morosità locativa.

All’interno di una stanza utilizzata da un giovane di 24 anni di origini marocchine sono stati scoperti diversi quantitativi di hashish e cocaina, nascosti sotto il letto, insieme a un kit completo per la suddivisione e il confezionamento delle dosi. La perquisizione ha permesso inoltre di rinvenire numerosi orologi e dispositivi elettronici, tra cui tablet e smartphone, risultati essere provento di furto o comunque di sospetta provenienza illecita.

Arresto e denunce per il giovane gestore della base

Il giovane, ritenuto responsabile della gestione della base di spaccio e ricettazione, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Contestualmente è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per ricettazione. Nei suoi confronti è stata inoltre formulata un’accusa per violenza e minacce a Pubblico ufficiale, a causa dell’atteggiamento ostile mostrato nei confronti degli agenti durante il controllo.

Scoperti altri laboratori della droga tra Roma e provincia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato l’operazione non si è limitata al solo quartiere Torpignattara. Nel corso di una serie di attività mirate al contrasto dello spaccio di stupefacenti sono stati individuati altri 4 laboratori della droga tra Roma e provincia.

Questi luoghi, tra appartamenti, cantine e locali di pertinenza, erano stati trasformati in veri e propri punti di lavorazione e confezionamento della droga, pronta per essere immessa sul mercato locale.

In particolare uno dei laboratori è stato scoperto a Civitavecchia, dove una stanza di un Bed and Breakfast era stata adibita a centro di preparazione e stoccaggio delle sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno sottolineato come la natura ricettiva della struttura e il continuo via vai di ospiti fossero sfruttati per cercare di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Sette arresti e oltre un chilo di droga sequestrata

Le attività investigative hanno portato complessivamente a 7 arresti di pusher, fermati nei quartieri Torpignattara e Flaminio, fino ai comuni di Velletri e del litorale. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati oltre 1 kg di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina ed eroina.

Il bilancio finale dell’operazione conferma l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di droga e alla ricettazione di beni rubati, con un’azione capillare che ha interessato diversi punti strategici della città e della provincia.

L’operazione, che ha visto impegnati numerosi agenti e ha permesso di smantellare una rete di spaccio e ricettazione attiva tra Roma e provincia, rappresenta un ulteriore passo avanti nel contrasto ai reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e alla gestione di beni di provenienza illecita. L’ultima località coinvolta, Roma, resta al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la lotta alla criminalità.

