Scoppia il caso Miss Italia per la 13enne sul palco in bikini, organizzatore rimosso dopo le polemiche

La patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani ha sollevato un suo collaboratore in Campania dopo che è stata ammessa e fatta sfilare una ragazzina di 13 anni al concorso Miss Mascotte, evento legato alla popolare kermesse di bellezza nazionale. La prima a porre attenzione sul caso della giovanissima, i cui video sono circolati anche sui social, è stata Selvaggia Lucarelli che ha criticato l’organizzazione, parlando di sessualizzazione delle ragazzine sulle piattaforme web.

Miss Italia Mascotte, 13enne tra i partecipanti: bufera sul concorso

La 13enne ha sfilato in passerella a Miss Mascotte in bikini e tacchi alti, come le altre partecipanti. Ed è anche stata intervistata, spiegando di cullare il sogno di diventare una modella.

Sul caso, dopo che è stato discusso da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter “Vale Tutto”, sono piovute critiche feroci. Il clamore non ha lasciato indifferente la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani che, attraverso una nota, ha parlato di “incredibile errore” da parte del collaboratore campano Antonio Contaldo. Quest’ultimo è stato rimosso dall’incarico.

Il pugno duro di Patrizia Mirigliani: “A Contaldo revocato l’incarico”

“Miss Italia ha disposto l’immediata revoca dell’incarico di esclusivista regionale della Campania ad Antonio Contaldo”, recita il comunicato con cui è inoltre stato spiegato che, da regolamento, il titolo della categoria Miss Mascotte è riservato alle diciassettenni che l’anno successivo, cioè quando raggiungeranno la maggiore età, potranno gareggiare a Miss Italia.

“È incredibile l’errore compiuto dal nostro collaboratore”, ha tuonato Mirigliani, che non usa mezzi termini nell’esprimere il proprio disappunto per come è stata gestita la selezione dal suo collaboratore.

Nel frattempo in rete sono diventati virali i filmati della 13enne che si è così presentata al concorso: “Buonasera a tutti, buonasera giuria, io ho 13 anni e gareggio come mascotte”.

“Sono una ragazza molto determinata e piena di sogni – ha aggiunto -, vorrei fare la modella e già da oggi i social mi danno una spinta in più per credere a me stessa”.

L’organizzatore: “La ragazzina voleva giocare”

Perché una ragazza tanto giovane ha avuto l’ok a sfilare? “La ragazzina voleva giocare e l’abbiamo fatta giocare”, la giustificazione ‘zoppicante’ data da Contaldo a Selvaggia Lucarelli.

“È incredibile l’errore compiuto dal nostro collaboratore – ha puntualizzato Patrizia Mirigliani -. Ho elevato l’età delle Miss a 18 anni proprio per evitare la presenza di minorenni, una regola, a maggior ragione, da rispettare tra le mascotte”.

L’ultima Miss Italia che ha vinto il concorso prima di compiere la maggiore età è stata Daniela Ferolla, nel 2001. Trionfò a 17 anni.