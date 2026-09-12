Scoppia il caso Naza che trionfa a Venezia, accuse dall'Idf e replica degli autori: "Tutto verificato"

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Naza, il nuovo documentario dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor, ha scosso e conquistato la Mostra del cinema di Venezia 2026 ottenendo 24 minuti di applausi, i più lunghi mai registrati al Lido. E sta facendo discutere in Israele. Il film, costruito sulle testimonianze di 24 fra soldati e ufficiali israeliani, svela il sistema di videosorveglianza usato per uccisioni di massa nella Striscia di Gaza. L’Idf è andato al contrattacco parlando di testimonianze anonime e false e “contraddizioni assurde”, gli autori hanno replicato affermando che tutto è stato verificato.

Il caso Naza alla Mostra di Venezia

Sta facendo discutere Naza, il documentario dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor che ha conquistato la Mostra del cinema di Venezia 2026.

Il film è stato acclamato con una standing ovation di 24 minuti, la più lunga mai registrata a Venezia.

ANSA

Il documentario è stato girato in segreto a Tel Aviv, durante la guerra a Gaza. E contiene le testimonianze di 24 tra soldati e ufficiali dell’esercito e dell’intelligence israeliani.

Il film si basa su inchieste realizzate tra il 2023 e il 2025 e pubblicate, tra gli altri, dal quotidiano britannico The Guardian, che è anche tra i produttori dell’opera assieme al regista premio Oscar Jonathan Glazer.

Il documentario svela il complesso sistema di sorveglianza continua, che sfrutta anche l’intelligenza artificiale, usato dagli israeliani per uccisioni di massa organizzate di civili palestinesi a Gaza.

Le accuse dell’Idf

Il film ha fatto innervosire l’esercito israeliano, che nelle ultime ore ha diffuso un comunicato con cui cerca di smontare la credibilità del documentario, contestandone fonti e conclusioni.

L’Idf contesta le testimonianze anonime usate dagli autori, sostenendo poi che anche se fossero realmente militari fanno “affermazioni che esulano dalle competenze di soldati di grado inferiore”.

Nel comunicato si parla anche di “uso scorretto della terminologia giuridica” e di “contraddizioni assurde”. E si nega l’uso dell’AI: “Le decisioni su azioni e attacchi sono prese da esseri umani”.

La replica degli autori del documentario

Già premiati con l’Oscar per No Other Land, che raccontava le violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania, Yuval Abraham e Rachel Szor replicano alle accuse dell’esercito israeliano.

“Il fact-checking è stato estremamente rigoroso e ha coinvolto principalmente il Guardian“, spiegano a Repubblica i due autori.

“I sistemi descritti nel film erano già emersi nelle inchieste di Local Call e +972 Magazine e molti elementi sono stati confermati dal New York Times e dal Washington Post“.

“Abbiamo contattato molte più persone – raccontano – delle ventiquattro presenti nel film: non tutti hanno accettato. Accuse così gravi non potevano basarsi su poche fonti. Avevamo bisogno di molte voci per ricostruire il sistema dall’interno”.

I due autori del film spiegano che chi ha parlato lo ha fatto per ragioni diverse: “Alcuni sentono di aver fatto qualcosa di sbagliato; altri parlano con un’indifferenza spaventosa”, mentre altri ancora “sembrano orgogliosi dei propri risultati professionali”.

Nelle testimonianze dei militari, aggiungono, si possono riconoscere “meccanismi di disumanizzazione” che richiamano quelli visti con la Shoah.