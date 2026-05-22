Scoprono di avere una relazione con lo stesso uomo a Torino, una delle due stacca il dito a morsi all'altra

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Una donna ha staccato il dito di una coetanea nell’hinterland di Torino dopo aver scoperto che entrambe avevano una relazione con lo stesso uomo. È stato proprio quest’ultimo ad accompagnare le due in ospedale. I medici hanno dato alla vittima una prognosi di una quarantina di giorni. Le è stata strappata la falange a morsi.

L’aggressione per il tradimento con lo stesso uomo

L’episodio è avvenuto intorno a mezzanotte del 21 maggio.

Alla centrale operativa del 112 è arrivata una chiamata in cui si chiedeva soccorso immediato da parte di una donna che diceva di essere stata aggredita e di avere bisogno di aiuto.

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La signora avrebbe sulla cinquantina d’anni e sarebbe stata molto scossa al telefono. Alla polizia ha riferito di essere al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano, dove è stata presto raggiunta dagli agenti.

Le forze dell’ordine l’hanno trovata in compagnia di un’altra donna e di un uomo, tutti più o meno della stessa età.

Ai poliziotti la vittima ha fatto vedere la mano con una falange mancante, raccontando che le è stata staccata a morsi dall’altra donna che era con lei.

La lite per amore

La donna che è stata aggredita ha raccontato l’accaduto anche ai medici e agli infermieri che l’hanno soccorsa.

Da quanto è emerso, in serata le due donne si erano incontrate nell’hinterland torinese, in corso Sebastopoli, per chiarirsi dopo aver scoperto di avere una relazione con lo stesso uomo.

La situazione sarebbe degenera in una lite con urla e spintoni, fino a quando una delle due ha aggredito l’altra mordendole una mano e strappandole via una falange.

La corsa in ospedale con l’uomo conteso

A soccorrere la vittima è stato proprio l’uomo conteso che ha accompagnato entrambe le donne all’ospedale Mauriziano.

La donna aggredita ha ricevuto una quarantina di giorni di prognosi e deve essere operata alla mano per tentare di riattaccare la falange.

Per l’aggressora è scattata una denuncia per lesioni.