Scorta rafforzata a Meloni, Salvini e Tajani, per Cruciani "oggi la violenza politica è di estrema sinistra"

“La violenza politica oggi arriva dall’estrema sinistra”. Negli studi di Dritto e Rovescio su Rete 4, il popolare conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha detto la sua sul caso della scorta rafforzata alla premier Meloni e ai due vicepremier, Salvini e Tajani, dopo l’omicidio dell’influencer e conferenziere conservatore Charlie Kirk, assassinato presso la Utah Valley University a Orem.

Scorta rafforzata a Meloni, Salvini e Tajani

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, passeranno da una protezione di secondo livello a quella “eccezionale”, che prevede l’impiego di più auto blindate con tre agenti a bordo di ciascuna.

Le nuove misure arrivano dopo che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha avvertito in merito a un possibile rischio emulazione, dopo l’omicidio Kirk.

Cruciani spiega chi è considerato fascista oggi

Nell’ultima puntata del talk politico di Rete 4, Cruciani ha ribadito concetti che aveva già espresso ai microfoni de La Zanzara su Radio 24.

E cioè che i rigurgiti di violenza politica, nell’Italia di oggi e nell’Occidente in generale, arrivano per lo più dall’estrema sinistra. Ecco il Cruciani-pensiero:

“Non lo dico io, lo dicono i fatti e i servizi che stiamo vedendo: in Italia la violenza politica, a parte rarissimi casi, arriva dalla estrema sinistra verso la destra o verso chiunque non venga considerato degno di essere accettato nel mondo democratico”.

Cruciani ha poi tirato in ballo il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami che, fra le altre cose, ha chiesto un momento di raccoglimento per l’attivista trumpiano Charlie Kirk nell’aula di Montecitorio:

“Possono diventare fascisti tutti: fascisti, secondo loro, possono diventare giornalisti e portavoce, politici e non politici. Fascista sono io. Fascista ovviamente è Bignami, non ne parliamo! Fascista è chiunque non sia ritenuto degno di partecipare alla vita democratica”.

E ancora:

“Per non essere ritenuto degno di partecipare alla vita democratica basta o vincere le elezioni (se non sono loro a vincere le elezioni) oppure non adeguarsi al mainstream, alle parole d’ordine che dicono loro: se non ti adegui alle stesse parole d’ordine che dicono loro, sei automaticamente iscritto al club dei fascisti”.

Cruciani, Parenzo e la violenza politica

Come detto, Giuseppe Cruciani aveva espresso gli stessi pensieri in una puntata de La Zanzara di qualche giorno prima. In quella occasione aveva trovato l’opposizione del co-conduttore, David Parenzo.

Parenzo aveva ricordato a Cruciani l’assalto a Capitol Hill a Washington del 2021, in cui gli attivisti di sinistra non c’entravano affatto. Un altro episodio rievocato dal co-conduttore fu l’omicidio della deputata democratica del Minnesota Melissa Hartman, assassinata insieme al marito da un uomo travestito da poliziotto.