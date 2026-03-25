Scossa di terremoto a Fosdinovo vicino Massa-Carrara di magnitudo 4,0, sentito anche a La Spezia: "Boato"
Scossa di terremoto a Fosdinovo in provincia di Massa-Carrara, magnitudo 4.0: diverse persone, sui social, hanno testimoniato di aver sentito un boato anche a La Spezia
Mercoledì 25 marzo una scossa di terremoto ha fatto tremare la provincia di Massa-Carrara. Mercoledì 25 marzo, poco dopo le 8, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma di magnitudo 4.0, con epicentro a Fosdinovo. La scossa sarebbe stata sentita anche a La Spezia, accompagnata da un “forte boato”. Al momento non ci sarebbero danni a persone o cose.
- Terremoto a Fosdinovo in provincia di Massa-Carrara
- Scossa sentita in più punti della Toscana
- Sisma avvertito anche a La Spezia: "Forte boato"
Terremoto a Fosdinovo in provincia di Massa-Carrara
La scossa di terremoto è stata registrata da Ingv alle ore 8:13, epicentro in Lunigiana, a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara.
Il terremoto è stato registrato a 3 km dal piccolo comune toscano, a una profondità di 11 km.
Scossa sentita in più punti della Toscana
La scossa è stata avvertita in molte zone della Toscana, come spiega il governatore Eugenio Giani sui social: “Verifiche in corso con il sistema di Protezione civile”.
Sisma avvertito anche a La Spezia: “Forte boato”
Fosdinovo si trova al confine tra Toscana e Liguria, e il sisma infatti sarebbe stato avvertito anche a La Spezia.
Alcuni utenti, su Facebook, hanno scritto di aver percepito la scossa, accompagnata da un “forte boato”.