Scossa di terremoto a Grottolella vicino ad Avellino di magnitudo 3,6, sentita fino a Napoli: "Qui si ballava"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 24ottobre, alle 14:40, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a Grottolella vicino ad Avellino, in Campania. Il sisma, come testimoniano le decine di segnalazioni via social, è stato sentito anche in altre città della regione, come ad esempio Napoli, Benevento e Salerno. Qualcuno ha scritto che la sua mente è tornata al terribile terremoto dell’Irpinia del 1980.

Le scosse di terremoto ad Avellino

La scossa di terremoto nella provincia di Avellino, di magnitudo 3.6 (profondità 16 km) è stata avvertita distintamente dagli abitanti alle 14:40 di venerdì 24 ottobre.

Il sisma sarebbe durato una ventina di secondi, secondo quanto riferito dall’Osservatorio meteorologico di Montevergine.

Contestualmente, la Protezione Civile ha confermato che non si registrano danni a persone o cose, che la sala operativa “si è messa in contatto con gli enti più prossimi all’evento” e che “sono pervenute telefonate da parte di cittadini spaventati che chiedevano informazioni. Al momento, nessuna richiesta di soccorso o segnalazione danni a cose o persone”.

Anche i vigili del fuoco di Avellino hanno spiegato che non sono arrivate richieste di aiuto.

Le testimonianze social: “Qui si ballava”

Non sono mancate le segnalazioni sui social.

Diversi utenti hanno testimoniato, commentando le varie notizie della stampa sul terremoto, di aver sentito distintamente la scossa: “Qui si ballava”, il commento di uno di loro.

Un altro ha aggiunto: “Avvertito ad Avellino città, non è durata molto ma io sono un po’ vecchio e subito sono tornato indietro di 45 anni fa”, riferendosi al terremoto dell’Irpinia del 1980.

Sisma sentito anche a Salerno e Benevento

Sui social, diversi utenti hanno riferito che il sisma è stato percepito anche in altre province della Campania, tra cui Salerno e Benevento.

Il terremoto dell’Irpinia

Il 23 novembre 1980 il terremoto dell’Irpinia, di magnitudo 6.9, ha causato 2.914 morti, 8.848 feriti e circa 280 mila sfollati.

L’epicentro era stato a Castelnuovo di Conza, in provincia di Salerno.