Scossa di terremoto a Serrastretta vicino Catanzaro di magnitudo 3,8: "Veramente forte", "Un boato"

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.8, è stata registrata nel primo pomeriggio di venerdì 23 gennaio 2026 a Serrastretta, in provincia di Catanzaro. Il sisma, sentito in maniera distinta dai residenti, è stato avvertito anche a Cosenza, Acri e San Giovanni in Fiore. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma tanta è stata la paura dei cittadini che hanno descritto il terremoto “veramente forte” anche a causa dell’epicentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto a Serrastretta, magnitudo 3.8

Secondo i dati raccolti dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è stato registrato attorno alle 15:20 di venerdì 23 gennaio.

L’epicentro, come detto, è stato nel Catanzarese, nel paese di Serrastretta nell’entroterra calabrese.

Il sisma è avvenuto a circa 10 chilometri di profondità.

La situazione dopo il sisma

Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma tanta è stata la paura dei residenti per la scossa di terremoto.

Secondo quanto si apprende dai siti locali di informazione, non ci sarebbero state neanche chiamate ai soccorsi o ai vigili dopo la scossa.

Tante segnalazioni, però, sono arrivate da Serrastretta, Catanzaro e paesi limitrofi come San Pietro Apostolo e Carlopoli. Il sisma sarebbe stato avvertito fino a Cosenza.

Paura tra i residenti per il terremoto

Sui social non sono mancati i commenti di paura di numerosi residenti della zona che hanno avvertito distintamente la scossa di terremoto del pomeriggio.

C’è chi ha descritto il sisma come “veramente forte“, chi “scossona” o chi addirittura pensava che dai dati nell’INGV sarebbe emersa una magnitudo ben più elevata dato il “boato” sentito prima della scossa.

C’è chi ha aggiunto che il terremoto “è durato alcuni secondi“.

Altri invece hanno minimizzato scrivendo di non aver sentito la scossa anche se “eravamo fuori”.

Tra i commenti sul web non mancano anche quelli di alcuni utenti che fanno il “bilancio” di questo avvio di 2026: “A gennaio già due terremoti e un ciclone tropicale. Parte bene il 2026 e siamo ancora a gennaio”.