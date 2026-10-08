NOTIZIE
Temi Caldi:

Scossa di terremoto di magnitudo 3,1 al largo di Maratea nel Golfo di Policastro

Scossa di terremoto registrata al largo di Maratea, in provincia di Potenza: magnitudo 3.1

1 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Forte scossa di terremoto con epicentro nel Golfo di Policastro al largo di Maratea, in provincia di Potenza. Il sisma, di magnitudo 3.1, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre.

Scossa di terremoto al largo di Maratea

La scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Ingv alle ore 15:39 con epicentro al largo di Maratea.

Il sisma è avvenuto a 286 chilometri di profondità.

La situazione

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.

La scossa al largo delle Eolie

Circa 10 ore prima, un’altra forte scossa registrata nelle profondità del Tirreno aveva fatto segnare, al largo delle Eolie, una magnitudo pari a 4.7.

La scossa successiva

Alle 7:02, dopo il sisma di 4.7, è arrivato invece quello con epicentro a Basicò, nell’entroterra della città peloritana: magnitudo 1.7.

terremoto-maratea-magnitudo-potenza-golfo-di-policastro © 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Leggi anche

Salute

Ultime Notizie

Global Summit

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo