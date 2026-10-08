Scossa di terremoto di magnitudo 3,1 al largo di Maratea nel Golfo di Policastro
Scossa di terremoto registrata al largo di Maratea, in provincia di Potenza: magnitudo 3.1
Forte scossa di terremoto con epicentro nel Golfo di Policastro al largo di Maratea, in provincia di Potenza. Il sisma, di magnitudo 3.1, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre.
- Scossa di terremoto al largo di Maratea
- La situazione
- La scossa al largo delle Eolie
- La scossa successiva
Scossa di terremoto al largo di Maratea
La scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Ingv alle ore 15:39 con epicentro al largo di Maratea.
Il sisma è avvenuto a 286 chilometri di profondità.
La situazione
Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.
La scossa al largo delle Eolie
Circa 10 ore prima, un’altra forte scossa registrata nelle profondità del Tirreno aveva fatto segnare, al largo delle Eolie, una magnitudo pari a 4.7.
La scossa successiva
Alle 7:02, dopo il sisma di 4.7, è arrivato invece quello con epicentro a Basicò, nell’entroterra della città peloritana: magnitudo 1.7.