Scossa di terremoto di magnitudo 7,4 in Russia al largo della Kamchatka, allerta tsunami: la situazione

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Violenta scossa di terremoto di magnitudo 7,4 al largo della penisola russa della Kamchatka. Allerta tsunami repentinamente emessa dal Pacific Tsunami Warning Center sull’intera regione. Il timore è la possibilità che a causa della potenza delle scosse e della ripetitività del fenomeno si possano verificare onde anomale lungo le coste orientali della Kamchatka. Secondo le prime notizie che arrivano sul terremoto in Russia, l’epicentro è 144 km a est della città di Petropavlovsk-Kamchatsky, centro densamente abitato della regione con circa 180mila abitanti. La scossa più potente è stata identificata a 20 chilometri di profondità.

Terremoto in Russia, perché è allerta tsunami

Ad entrare nel dettaglio dell’allerta tsunami in Russia è l’agenzia di stampa nazionale TASS.

È stata diramata che dopo che tre scosse di terremoto, tra cui la più forte di magnitudo 7,4, sono state registrate al largo della costa pacifica della Russia, secondo le stime dello United States Geological Survey (USGS).

iStock Terremoto in Russia, allerta tsunami

La scossa più potente è arrivata subito dopo altri due fenomeni sismici rispettivamente di magnitudo 6,7 e 5.

I pericoli sono concreti con possibili onde alte fino a 60 cm che potrebbero raggiungere il distretto scarsamente popolato di Aleutsky, nelle isole Commander.

Onde alte fino a 40 cm potrebbero interessare la regione di Ust’-Kamchatsky, nella Kamchatka orientale,

Il distretto urbano di Petropavlovsk-Kamchatsky, l’area più attenzionata al momento nella parte sud-orientale della penisola e sede del capoluogo regionale, potrebbe essere interessato da onde alte fino a 15 cm.

Un altro avviso di allerta tsunami emesso per lo stato delle Hawaii è stato successivamente revocato.

Al momento, secondo i media locali russi, non si registrerebbero vittime né gravi danni alle infrastrutture, ma sono in corso monitoraggi per verificare la situazione.

Dove si trova Kamchatka zona storicamente sismica

Petropavlovsk-Kamchatsky si trova nella regione della Kamchatka, di fronte al Pacifico, a nord-est del Giappone e a ovest dello stato americano dell’Alaska, di fronte al mare di Bering.

La penisola oggetto del recente terremoto è il punto di incontro delle placche tettoniche del Pacifico e del Nord America, il che la rende una zona particolarmente e storicamente a rischio sismico.

Dal 1900 al 2025 l’area è stata colpita da sette forti terremoti di magnitudo 8.3, anche superiori.

Il precedente terremoto con tsunami

Non è la prima volta che un terremoto in Russia nella regione della Kamchatka genera un allerta tsunami.

Il 4 novembre 1952 un terremoto di magnitudo 9 nella stessa zona causò danni, ma non furono segnalate vittime.

L’aspetto più pericoloso fu il conseguente tsunami sulle coste delle Hawaii con onde alte oltre 9 metri.

Questo il motivo per cui era stata diramata, in questa occasione, un allerta tsunami anche nell’arcipelago vulcanico.