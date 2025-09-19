Scossa di terremoto di magnitudo 7,7 in Russia nel mare della Kamchatka, rientrata l'allerta tsunami
Un forte terremoto ha colpito la penisola della Kamchatka in Russia, scossa di magnitudo 7.7
Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la penisola della Kamtchatka, nell’estremo est della Russia. Dopo il sisma è stata diramata un’allerta tsunami per possibili onde pericolose lungo le coste vicine, rientrata dopo qualche ora. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni gravi. Nelle ultime settimane ci sono state diverse scosse di notevole intensità nella stessa zona, l’ultima pochi giorni fa.
Terremoto di magnitudo 7.7 in Kamchatka
La scossa di terremoto in Kamchatka, in Russia, è stata registrata alle 06:58 ora locale di venerdì 19 settembre, le 20:58 di giovedì in Italia.
Il sisma di magnitudo 7.7 è stato rilevato al largo della penisola della Kamchatka, con epicentro in mare a circa 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky.
Stando ai dati dell’Ingv, la scossa di terremoto è avvenuta a una profondità di 15 chilometri.
Allerta tsunami
Dopo la violenta scossa di terremoto il Centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti ha diramato un’allerta per possibili onde pericolose lungo le coste di Alaska, Hawaii e Giappone, oltre che per la Russia.
L’allerta tsunami è poi rientrata dopo qualche ora.
Il forte terremoto ha scosso gli edifici nella zona, come mostrano i video pubblicati sui social media, ma non ci sono notizie di vittime o di gravi danni.
Il governatore della regione, Vladimir Solodov, ha fatto sapere che non ci sono segnalazioni di danni.
Pochi giorni fa altra forte scossa
Il sisma segue di pochi giorni un’altra forte scossa che aveva colpito la zona: un terremoto di magnitudo 7.3 registrato al largo della Kamchatka il 16 settembre.
Altre scosse, tutte fra i 5 e i 6 gradi di magnitudo, si sono verificate nelle settimane precedenti.
Il 30 luglio è avvenuta una scossa di magnitudo 8.8, uno dei terremoti più potenti mai registrati.