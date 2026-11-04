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Scossa di terremoto in Calabria a Cardinale vicino Catanzaro di magnitudo 3,6: "Sentito un boato sordo"

Scossa di teForte scossa di terremoto registrata in provincia di Catanzaro

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Scossa di terremoto con epicentroa Cardinale in provincia di Catanzaro. Il sisma, di magnitudo 3.6, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella mattina di mercoledì 4 novembre.

Scossa di terremoto a Cardinale, provincia di Catanzaro

La scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Ingv alle ore 7:09 con epicentro al Cardinale, a sud di Soverato.

Il sisma è avvenuto a 40 chilometri di profondità.

La situazione in Calabria

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.

Sisma avvertito dalla popolazione: “Boato sordo”

Come spesso succede in questi casi, molti utenti sui social hanno dato la loro testimonianza.

C’è chi – soprattutto tra i residenti nei piani alti – ha scritto di aver chiaramente sentito la scossa, preceduta da “un boato sordo“.

Diverse persone, invece, hanno scritto di non aver sentito nulla.

Alcuni hanno testimoniato di aver avvertito due scosse: in realtà, però, l’Ingv ha registrato solamente quella di magnitudo 3.6.

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