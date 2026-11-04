Scossa di terremoto in Calabria a Cardinale vicino Catanzaro di magnitudo 3,6: "Sentito un boato sordo"
Scossa di teForte scossa di terremoto registrata in provincia di Catanzaro
Scossa di terremoto con epicentroa Cardinale in provincia di Catanzaro. Il sisma, di magnitudo 3.6, è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella mattina di mercoledì 4 novembre.
- Scossa di terremoto a Cardinale, provincia di Catanzaro
- La situazione in Calabria
- Sisma avvertito dalla popolazione: "Boato sordo"
Scossa di terremoto a Cardinale, provincia di Catanzaro
La scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Ingv alle ore 7:09 con epicentro al Cardinale, a sud di Soverato.
Il sisma è avvenuto a 40 chilometri di profondità.
La situazione in Calabria
Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o cose.
Sisma avvertito dalla popolazione: “Boato sordo”
Come spesso succede in questi casi, molti utenti sui social hanno dato la loro testimonianza.
C’è chi – soprattutto tra i residenti nei piani alti – ha scritto di aver chiaramente sentito la scossa, preceduta da “un boato sordo“.
Diverse persone, invece, hanno scritto di non aver sentito nulla.
Alcuni hanno testimoniato di aver avvertito due scosse: in realtà, però, l’Ingv ha registrato solamente quella di magnitudo 3.6.