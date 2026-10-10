Scossa di terremoto in Calabria di magnitudo 3,3 sentita anche in Sicilia, la paura si aggiunge al maltempo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovo terremoto in Italia e stavolta a tremare è la Calabria. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata nella mattinata di sabato 10 ottobre verso le 8.30. Il sisma si è verificato nella costa calabra sud-occidentale, tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria, ma è stato avvertito fino in Sicilia.

Scossa di terremoto in Calabria

Torna a tremare la terra, stavolta in Calabria. È stato avvertito un terremoto sabato 10 ottobre: la scossa è stata di magnitudo 3.3 e ha interessato la costa calabra sud-occidentale tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria. A riportarlo è l’Ingv.

L’epicentro è stato individuato in mare, al largo della costa tirrenica reggina, tra Palmi e Gioia Tauro. L’evento è stato avvertito fino a Messina, in Sicilia. Non risultano danni a cose o persone.

Quattro sismi in tre giorni

La zona più colpita dal sisma, quella in cui si è avvertito più nitidamente, è la provincia di Reggio Calabria, in particolare a Gioia Tauro da dove arrivano le più numerose segnalazioni. Numerosi cittadini hanno spiegato sui social di aver avvertito il tremore, soprattutto ai piani più alti degli edifici.

La scossa nel Reggino è stata registrata alle 8.29 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ha appurato come abbia avuto una profondità di 11 chilometri.

Si tratta di giorni molto intensi dal punto di vista tellurico. Giovedì 8 ottobre si era avuto un terremoto al largo delle Isole Eolie, nella non distante Messina, quindi un’altra scossa si era avvertita al largo di Maratea nella stessa giornata. A loro era seguito un altro terremoto, l’indomani, venerdì 9 ottobre, al largo di Livorno.

C’è anche il maltempo

Il terremoto si va ad aggiungere alla situazione complicata in Calabria sul fronte maltempo. La regione è sotto allerta gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico e, inoltre, il grado di soglia d’attenzione è salito all’arancione per le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, le aree tirreniche del Cosentino e il litorale ionico a sud del Crotonese dove sono possibili nubifragi e fenomeni di esondazione.

I temporali sono partiti già durante la notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre e hanno interessato soprattutto la Locride, dove è stata superata la soglia di rischio in sette comuni. Come conseguenza, numerose scuole di ogni ordine e grado in Calabria sono rimaste chiuse, incluse quelle delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Lamezia Terme, così come alcuni collegamenti ferroviari sono stati sospesi, come sulla linea Lamezia Terme Centrale–Rosarno via Tropea,

Sono scattati quindi i protocolli d’emergenza e, a Reggio Calabria, è stato inoltre attivato il Centro operativo comunale per il coordinamento delle attività di monitoraggio e degli eventuali interventi di emergenza.