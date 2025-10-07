Scossa di terremoto in Puglia vicino Foggia di magnitudo 3,6, sisma sulla costa del Gargano: "Ballava tutto"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 7 ottobre, alle 14:29, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in Puglia, sulla costa del Gargano, davanti alla provincia di Foggia. Fortunatamente non ci sarebbero danni a persone o cose.

Le scosse di terremoto a Foggia

La scossa di terremoto nella provincia di Foggia, di magnitudo 3.6 (profondità 7 km) è stata avvertita distintamente dagli abitanti alle 14:29 di martedì 7 ottobre.

Il giorno prima, intorno alle 16:01, l’INGV ne ha registrata una nel Golfo di Manfredonia, di magnitudo 2.5 (profondità 10 km).

Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Le testimonianze social: “Ballava”

Non sono mancate le segnalazioni sui social.

Diversi utenti hanno testimoniato, commentando le varie notizie della stampa sul terremoto, di aver sentito la scossa di magnitudo 3.6.

C’è chi l’ha definita forte, raccontando di come “al quarto piano ballava tutto“.

Qualcuno ha etto di aver sentito “solo rumore e poco tremolio, perché abito al piano terra”.

Altri ancora, invece, hanno scritto di non aver sentito nulla.