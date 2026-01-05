Scossa di terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 2.9, epicentro a Pozzuoli: "Ricominciato lo sciame sismico"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ancora tanta paura. Lunedì 5 gennaio, alle 13:54, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nei Campi Flegrei, a Napoli. Il sisma, con epicentro a Pozzuoli, è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, diverse persone si sono riversate in strada temendo il peggio. Fortunatamente non ci sarebbero danni a persone o cose. Lo sciame sismico era partito qualche ora prima, dalle 10:33, con 4 eventi tellurici, il più forte di magnitudo 1.7.

La scossa di terremoto nei Campi Flegrei

La scossa di terremoto nei Campi Flegrei, di magnitudo 2.9 (profondità 3 km) è stata avvertita distintamente dagli abitanti di Napoli.

Molta gente si è riversata in strada: non sono mancate le segnalazioni sui social.

Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Torna la paura tra i residenti a Napoli

Diversi utenti residenti nella zona sismica hanno pubblicato sui social dei post, raccontando la loro preoccupazione.

“Lo sciame sismico è ricominciato”, “Si ricomincia” o “I Campi Flegrei si stanno risvegliando pian piano, arriveranno scosse decisamente forti”.

Cosa succede nei Campi Flegrei

Nei Campi Flegrei, a Napoli, è in corso da tempo uno sciame sismico che, attraverso scosse violente, sta sollevando il suolo come 40 anni fa.

Gli scienziati sono al lavoro per capire quali potrebbero essere i prossimi scenari: attualmente, la zona è costantemente monitorata, con continue verifiche sulle condizioni degli edifici.

Per ora, la maggior parte di quelli analizzati non ha evidenziato particolari problemi.