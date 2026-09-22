Scossa di terremoto nel Golfo di Manfredonia di magnitudo 3,2, è la 48esima dall'inizio del 2026

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 6.48 di martedì 22 settembre dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma, nella zona del Golfo di Manfredonia, in provincia di Foggia, a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita in diversi comuni. Il sisma segue le scosse che si sono verificate nel pomeriggio di ieri, nella stessa area. Al momento, non si hanno notizie di danni.

Golfo di Manfredonia: scossa di terremoto di magnitudo 3.2

Quella della mattinata del 22 settembre è la seconda scossa registrata nella zona nelle ultime 24 ore e la 48esima di magnitudo pari o superiore a 2 rilevata nel Foggiano dall’inizio dell’anno.

Restano le due scosse di magnitudo 3.2, con epicentro rispettivamente a Lucera e Vico del Gargano, gli eventi più intensi registrati finora.

iStock

La scossa odierna è stata avvertita distintamente da diversi cittadini nei comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta. Nessuno ha segnalato danni a cose o persone.

Le scosse di lunedì 21 settembre

Il 21 settembre si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 2.0 nella stessa zona foggiana in cui la terra ha tremato anche martedì 22 settembre.

La prima è stata registrata alle 13:41:13, la seconda alle 15:41:13, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 41.5578, 16.0645, ad una profondità di 10 km.

Una settimana lo sciame sismico in provincia di Catanzaro

I sismi nel Foggiano arrivano a meno di una settimana delle scosse di terremoto avvertite nella provincia di Catanzaro, dove mercoledì 16 settembre c’è stato uno sciame sismico tra Borgia e Amaroni.

La scossa più forte, di magnitudo 3.5, è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) intorno alle 0re 7 del mattino a Squillace. Prima e dopo ce ne sono state altre, oscillanti tra magnitudo 1.4 e magnitudo 3.2.