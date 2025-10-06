Scossa di terremoto nelle Marche a Pesaro Urbino di magnitudo 4,4, sentita fino ad Ancona: "Ha tremato tutto"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 6 ottobre, alle 12:13, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nelle Marche, sulla costa davanti alla provincia di Pesaro Urbino. Il sisma sarebbe stato avvertito fino ad Ancona, come testimoniano le decine di segnalazioni via social. Pochi minuti dopo è arrivata una seconda scossa più lieve, di magnitudo 2.5. Fortunatamente non ci sarebbero danni a persone o cose.

Le scosse di terremoto a Pesaro Urbino

La scossa di terremoto nella provincia di Pesaro Urbino, di magnitudo 4.4 (profondità 8 km) è stata avvertita distintamente dagli abitanti alle 12:13 di lunedì 6 ottobre.

Alle 12:25, l’INGV ne ha registrata una seconda, questa volta di magnitudo 2.5 (profondità 6 km).

Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Le testimonianze social: “Ha tremato tutto”

Non sono mancate le segnalazioni sui social.

Diversi utenti hanno testimoniato, commentando le varie notizie della stampa sul terremoto, di aver sentito la scossa di magnitudo 4.4.

C’è chi l’ha definita forte, raccontando di come “in ufficio ha tremato tutto“.

Altri ancora, invece, hanno scritto di non aver sentito nulla.

Sisma sentito fino ad Ancona

ANSA ha riferito che il sisma di magnitudo 4.4 è stato percepito anche ad Ancona, con “pavimenti e finestre che hanno tremato”.

L’episodio sismico è avvenuto nella stessa zona dove si registrarono due forti scosse 5.5 e 5.2 il 9 novembre 2022, che causarono danni e sfollati proprio tra Pesaro e il capoluogo marchigiano.

Controlli a Fano nelle scuole

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, in via precauzionale ha disposto sopralluoghi preventivi in tutte le scuole della città, con l’obiettivo di assicurare la piena sicurezza degli edifici e rassicurare famiglie e personale scolastico.