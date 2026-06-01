Scosse di terremoto a Meldola vicino Forlì, la più forte di magnitudo 3,2 "preceduta dal boato"

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Una scossa di terremoto con epicentro a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, è stata avvertita dalla popolazione nella notte, all’1.51, in Emilia Romagna. La magnitudo è stata di 3.2. Un secondo sisma nella stessa zona si è invece verificato alle 7.58. Centinaia di persone si sono riversate sui social nonostante l’ora tarda per segnalare il primo sisma in tutto il Forlivese e anche a Cesena . “Abbiamo sentito un boato e subito dopo il letto ha iniziato a muoversi”, hanno raccontato alcuni residenti sui canali dell’Ingv.

Le scosse a Meldola (Forlì-Cesena)

In tutto sono state tre le scosse di terremoto avvertite a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. La prima di magnitudo 3.2 si è verificata alle ore 01:51:01 a due chilometri a sud-ovest dalla località e a una profondità di 22 chilometri.

La seconda scossa è stata alle ore 07:58:28, anche questa di magnitudo 3.2 e a un chilometro a ovest di Meldola. In questo caso la profondità è stata di 8 chilometri.

Una terza scossa è stata registrata qualche minuto più tardi, alle ore 07:59:34, a un chilometro a nord ovest del paese romagnolo. La magnitudo è stata di 2.3 e a una profondità di 9 chilometri.

Paura tra i residenti

Dai commenti sui social, la scossa di terremoto più intensa sarebbe stata preceduta da un boato ed è stata avvertita chiaramente da diverse persone a Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro.

“È stato orrendo e inquietante, una scossa sola laterale”, ha commentato un utente. “Mi ha svegliato, il letto ondeggiava“, ha scritto un residente a Meldola.

“Forlì al 1 piano. Seduta guardavo un film. Sentito un boato poi la scossa. Ore 1.51″, è il resoconto di una utente su Facebook.

Diverse persone hanno parlato di mobili che si muovevano. “Stavo guardando la tv…scricchiolio di alcuni mobili/porte e alcuni oggetti oscillavano leggermente. Non ho sentito il boato. (Cesena)”, ha scritto un cittadino romagnolo.

Cosa fare in caso di terremoto

Dai primi accertamenti non sono stati segnalati danni a cose o persone. Sul sito della protezione Civile ci sono le indicazioni su cosa fare in caso di terremoto.

L’invito è a cercare riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave, se si è in un luogo sicuro, per proteggersi da eventuali crolli.

Ci si può riparare anche sotto un tavolo mentre è pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero cadere addosso.

Durante la scossa non bisogna precipitarsi verso le scale e non si deve assolutamente usare l’ascensore. Si ricorda che talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi.