Scosse di terremoto in Sicilia oltre al ciclone Harry, la più forte di magnitudo 3,6 a Militello Rosmarino

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non bastasse il ciclone Harry, in Sicilia si sono verificate diverse scosse di terremoto. La più forte, di magnitudo 3,6, è stata registrata a Militello Rosmarino, nella provincia di Messina. Oltre al Messinese, la terra ha tremato anche a Randazzo, nella provincia di Catania, sempre in Sicilia.

Le scosse di terremoto in provincia di Messina

Le scosse di terremoto nella provincia di Messina hanno preso il via nella serata di martedì 20 gennaio e, più precisamente, alle ore 22,45, quando è stata registrata una scossa di magnitudo 3 con epicentro a 3 km da Militello Rosmarino.

A quella prima scossa ne sono seguite poi altre cinque: alle ore 23,16 (a San Fratello, di magnitudo 2,6), alle ore 00,28 (di magnitudo 3,6, ancora a Militello Rosmarino), alle ore 00,50 (sempre a Militello Rosmarino, di magnitudo 2,6), all’1,21 (di magnitudo 2,7, nuovamente a Militello Rosmarino) e alle ore 4,28 (di magnitudo 2,7, a Militello Rosmarino).

Da due giorni l’area di Messina è interessata da uno sciame sismico.

Terremoto anche in provincia di Catania

Nella mattinata di mercoledì 21 gennaio, in Sicilia si è verificato un nuovo terremoto, stavolta nella provincia di Catania.

Alle ore 10,26 è stata registrata una scossa di magnitudo 2,3 a 8 chilometri di distanza dal Comune di Randazzo.

ANSA

Ciclone Harry in Sicilia: la situazione

Il ciclone Harry sta continuando a flagellare la Sicilia, la Sardegna e la Calabria in queste ore, con i maggiori danni che si sono registrati proprio nelle due isole.

Per la giornata di mercoledì 21 gennaio, per quanto riguarda la Sicilia, la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta rossa per il settore nord-orientale.

A Fondachello (Catania), la scorsa notte il maltempo ha provocato un blackout totale.

Il mare ha invaso le strade della frazione di Mascali, fino a lambire le abitazioni. Gli stabilimenti balneari sono stati travolti dalle onde e la rete del gas ha subito danni ingenti.

Anche a Letojanni, in provincia di Messina, un’onda anomale si è riversata con veemenza sul lungomare, invadendo le strade del paese.

Nella giornata di martedì 20 gennaio è diventato virale il video dei sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, travolti da un’onda anomala durante una diretta Facebook pensata proprio per mostrare i rischi del maltempo per il ciclone Harry sulla costa ionica della Sicilia. Sempre a Santa Teresa di Riva, un’auto si è ribaltata cadendo all’interno di una voragine.