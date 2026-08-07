Scout colpiti sul Monte Livata da un fulmine, 16enne in condizioni gravissime e altri due ragazzi in ospedale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un 16enne è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Nell’incidente, avvenuto durante un temporale sul rilievo nel comune di Subiaco, in provincia di Roma, sono rimasti coinvolti anche altri due adolescenti, entrambi portati in ospedale in codice giallo. La scarica elettrica ha raggiunto il campo estivo dove i ragazzi stavano trascorrendo alcuni giorni con un gruppo di scout, investendo un albero vicino al quale si trovavano i giovani romani.

Il campo scout colpito dal fulmine

Il fulmine ha colpito i tre ragazzi che campeggiavano in località di Campo dell’Osso nel pomeriggio di giovedì 6 agosto, dopo che un temporale ha sorpreso il campo estivo organizzato nella Valle Maiura, sul Monte Livata, nella catena dei monti Simbruini.

Secondo le prime ricostruzioni, una scarica elettrica improvvisa si è abbattuta sugli scout, che stavano recuperando l’attrezzatura rimasta vicino a un albero.

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I soccorsi sul Monte Livata

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni, a cui i compagni hanno prestato i primi soccorsi cercando di rianimarlo con un massaggio cardiaco e lanciando l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Subiaco, i volontari della Protezione civile e il personale sanitario del 118. A causa dell’ondata di maltempo le operazioni sono risultate particolarmente complesse, rendendo necessarie più squadre di soccorritori.

Il 16enne in condizioni gravissime

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica, diretta del professor Marco Piastra.

Secondo quanto riferito a Il Messaggero dai soccorritori, il 16enne è finito in arresto cardiaco per la scarica elettrica del fulmine.

“Il cuore è tornato a battere quasi subito ma a quel punto occorreva un trasporto rapido in eliambulanza” ha affermato il responsabile del Soccorso Simbruini, spiegando che operatori hanno tentato la rianimazione attraverso le apparecchiature mediche.

Da quanto appreso le sue condizioni sono al momento considerate molto gravi e la prognosi è riservata.

Gli altri due ragazzi, di 16 e 13 anni, sono stati portati in codice giallo prima all’ospedale di Subiaco e poi a Tivoli: avrebbero manifestato malessere e nausea, ma non sono gravi.