Scout colpito dal fulmine, la studentessa di medicina: "Rianimato per 20 minuti, cuore ha ripreso a battere"

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L’intervento di una giovanissima studentessa di medicina è stato provvidenziale per la sopravvivenza dello scout colpito da un fulmine sul Monte Livata. La ragazza, presente sul posto, è subito intervenuta e gli ha praticato il massaggio cardiaco per diversi minuti fino a quando il cuore non ha ripreso a battere. Il ragazzo è ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del policlinico Gemelli.

Il racconto della studentessa di medicina

Il pomeriggio del 7 agosto, lo scout di 16 anni è stato ferito dalla scossa rilasciata da un fulmine caduto sull’altopiano di Campo dell’Osso, sul Monte Livata, a 50 chilometri da Roma.

Come riporta La Repubblica, è vivo grazie all’intervento dei suoi amici e alla capacità dell’aiuto capo, una studentessa al primo anno della facoltà di Medicina all’università Europea di Roma.

ANSA

“L’ho rianimato per venti minuti – ha raccontato la ragazza che fa parte del gruppo Roma 70 dell’Agesci – a un certo punto ho sentito il cuore che riprendeva a battere”.

La giovane studentessa di medicina gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei medici del 118, fino a quando il suo cuore non ha ripreso a battere. Senza il suo intervento, probabilmente, il 16enne non ce l’avrebbe fatta.

All’arrivo dei soccorsi il giovane è stato trasportato d’urgenza in elicottero fino al Gemelli dive è ancora ricoverato in terapia intensiva, sedato e in prognosi riservata.

Le sue condizioni sono ancora gravi, mentre altri due ragazzi rimasti feriti in maniera più lieve sono stati dimessi dall’ospedale di Tivoli e sono tornati a casa.

La preghiera per lo scout 16enne

La sera dell’8 agosto, le guide e gli scout del Roma 70 con i loro genitori, alle 19 si sono radunati nella chiesa di San Saturnino, in via Avigliana, per pregare per il 16enne.

Il campo estivo del reparto del Roma 70 era composto da circa 40 ragazzi e ragazze, tra i 12 e i 16 anni, arrivati sul Monte Livata insieme ai capi scout per restare una settimana sull’altopiano di Campo dell’Osso, a circa 50 km da Roma.

Lo scout colpito dal fulmine fa parte del reparto Sherwood, che ha sede nella parrocchia di Sant’Agnese sulla via Nomentana.

Il messaggio ai genitori

I genitori dei ragazzi che avevano preso parte al campo estivo sono stati avvisati intorno alle 17.23 del 7 agosto, con un messaggio WhatsApp inviato dai capi, riguardo alla conclusione anticipata del programma.

Il fulmine aveva colpito l’area di Campo dell’Osso durante un temporale di montagna, una scarica d’acqua breve ma intensa.

Il sedicenne si era riparato insieme alla sua squadriglia sotto alla palafitta ma, insieme ad altri due ragazzi di 16 e 13 anni, aveva fatto pochi passi per andare a recuperare una sacca di materiale che si stava bagnando. Improvvisamente il fulmine ha centrato un albero, ferendoli tutti e tre, anche se solo uno in maniera grave.

Cosa è successo al 16enne

Lo scout è rimasto ferito non dalla saetta direttamente, caduta a sei metri di distanza da lui, ma dalla scarica elettrica.

Sarebbe volato in terra e avrebbe perso conoscenza. Sono caduti anche i suoi due amici, che erano a 10 metri dall’albero, ma riportando solo delle lievi ferite.

Al momento dell’incidente, alcuni scout sono corsi a chiamare i capi, altri hanno provato a rianimare il sedicenne. Tra questi ultimi c’è stata appunto la studentessa in Medicina che gli ha fatto il massaggio cardiaco e ha provato ad aiutarlo fino all’arrivo dei soccorsi.