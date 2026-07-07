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È di due arresti e dieci tonnellate di tabacco sequestrate il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine a Viterbo. Una fabbrica clandestina di sigarette, nascosta all’interno di un ex opificio, è stata smantellata grazie all’intervento coordinato di Carabinieri e Guardia di Finanza. L’attività illecita avrebbe causato un danno milionario all’Erario, eludendo il pagamento delle accise sui tabacchi lavorati.

Scoperta la fabbrica clandestina in un ex opificio

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dai militari dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Viterbo, appartenenti alle rispettive Compagnie di Civita Castellana. L’indagine ha preso avvio da un’attività info-investigativa approfondita, che ha permesso di individuare movimenti sospetti nel territorio civitonico.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un autoarticolato con targa straniera, fermato per un controllo. Il mezzo trasportava macchinari e materiali destinati al contrabbando, oltre a un ingente quantitativo di pacchetti di sigarette contraffatti, recanti vari marchi e privi delle caratteristiche di conformità agli standard originali. A bordo sono stati trovati anche generatori di corrente ad alte prestazioni, necessari per alimentare la produzione illecita.

Arrestati due conducenti stranieri in flagranza di reato

I due conducenti stranieri, sorpresi in flagranza di reato, sono stati immediatamente arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferiti presso la Casa Circondariale di Roma “Regina Coeli”. L’operazione ha permesso di interrompere una filiera produttiva illegale che avrebbe potuto alimentare il mercato nero con milioni di sigarette non tracciate.

Accertamenti e perquisizione dello stabile

I successivi accertamenti hanno condotto gli investigatori a individuare lo stabile da cui era partito il mezzo controllato. L’edificio, apparentemente abbandonato, si è rivelato essere il cuore di una vera e propria “industria occulta” del tabacco. All’interno, Carabinieri e Finanzieri hanno scoperto locali insonorizzati con pannelli fonoassorbenti, progettati per attutire il rumore dei macchinari di trinciatura in funzione.

La fabbrica clandestina era dotata di una rete di condutture collegate a canne fumarie per lo smaltimento dei fumi, oltre a camere climatiche d’essiccazione alimentate da impianti elettrici ad alta tensione. Era stata inoltre allestita un’area destinata al soggiorno della manodopera, completa di zona ristoro e dodici posti letto, a testimonianza di una produzione organizzata su larga scala e in modo continuativo.

Sequestrate dieci tonnellate di tabacco e materiali di lavorazione

L’attività di servizio si è conclusa con il sequestro di circa 10 tonnellate di tabacco trinciato, destinate al mercato nero, per un valore stimato di oltre 2,5 milioni di euro. Sono state inoltre sequestrate 10 tonnellate di pulviscolo di lavorazione, classificato come rifiuto speciale, derivante dalla produzione di circa 100 milioni di sigarette fabbricate in frode. La commercializzazione di questi prodotti avrebbe comportato un’evasione d’accisa stimata in circa 1,5 milioni di euro.

Danno economico e rischi per i consumatori

L’attività illecita, operando al di fuori del regime di monopolio statale e sottraendosi al pagamento delle accise, ha causato un grave danno alle casse dello Stato. Oltre all’aspetto economico, la presenza di prodotti non tracciati avrebbe potuto comportare rischi ulteriori per la salute dei consumatori, vista la mancanza di controlli sulla qualità delle sigarette prodotte.

Questo importante risultato operativo testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al contrabbando di tabacchi. La sinergia tra Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri ha permesso non solo di reprimere un traffico illecito di notevole entità, ma anche di impedire l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi e non conformi.

IPA