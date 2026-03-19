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È di 10 soggetti denunciati e oltre 300.000 pezzi sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza nel centro storico di Genova, dove è stata scoperta una vera e propria “fabbrica del falso” destinata alla produzione su larga scala di abbigliamento e accessori contraffatti. L’intervento, avvenuto nella serata di ieri, è stato reso possibile grazie a un’indagine partita dal monitoraggio dei social network e ha portato allo smantellamento di un laboratorio clandestino e di un magazzino utilizzati per la filiera della contraffazione.

Le indagini partite dai social network

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dal monitoraggio di alcuni profili social sospetti. In particolare, i finanzieri hanno individuato un profilo Instagram riconducibile a un cittadino senegalese di 21 anni, disoccupato e residente a Genova dal 2012. Attraverso questa pagina, l’uomo pubblicizzava un vero e proprio catalogo di prodotti contraffatti, corredato da prezzi e video promozionali che mostravano la consegna della merce, spesso a giovani e talvolta a minorenni dell’area genovese. I pagamenti avvenivano in contanti e venivano siglati con lo slogan “spaccato”.

La merce veniva consegnata a mano dall’indagato nel territorio di Genova e provincia, mentre per i clienti fuori regione si ricorreva a spedizioni tramite servizi postali. Il monitoraggio delle vendite online ha permesso di risalire al luogo di stoccaggio della merce, individuato in un locale situato nel pieno centro storico, e di ricostruire l’intera filiera clandestina fino al laboratorio tessile di vico delle Monachette.

Il blitz nel cuore del centro storico

L’immobile oggetto dell’operazione si componeva di 13 appartamenti, di cui 3 risultati privi di contratto di locazione valido, sebbene occupati, e altri 10 affittati a soggetti extracomunitari, alcuni dei quali irregolari o con precedenti di polizia per contraffazione, immigrazione clandestina, ricettazione, stupefacenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, truffa e insolvenza fraudolenta.

L’operazione ha visto l’impiego di 54 militari della Guardia di Finanza, supportati da 26 unità tra Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, oltre alle unità cinofile. Durante il blitz sono stati sequestrati oltre 300.000 pezzi contraffatti, tra cui orologi di marchi di lusso come Rolex, Richard Mille e Patek Philippe, etichette, borse, cinture, portafogli, pelletteria e abbigliamento con marchi noti come Louis Vuitton, Gucci, Moncler, Dior, Prada, Stone Island, Palm Angels, Nike, Armani, Diesel, Ralph Lauren, Adidas, Napapijri, Colmar e molti altri. Sono state inoltre sequestrate attrezzature per la produzione, tra cui matrici digitali e fisiche, presse, ricamatrici e macchine da cucire.

Denunce e sanzioni amministrative

Al termine dell’operazione, 10 soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati connessi alla contraffazione. Tra questi figurano anche 2 cittadini stranieri irregolari, per i quali è stata avanzata richiesta di nulla osta all’espulsione. L’indagine ha inoltre portato all’elevazione di 15 sanzioni amministrative per violazioni all’articolo 7 del Testo Unico sull’Immigrazione, per un totale di 45.000 euro.

La Prefettura di Genova ha già contestato e irrogato sanzioni amministrative ai locatori per oltre 239.400 euro, a seguito dell’individuazione di 83 proprietari che hanno dato ospitalità a 373 cittadini extracomunitari senza effettuare le previste comunicazioni alle autorità, come richiesto dalla legge. Alcuni di questi cittadini risultano gravati da precedenti di polizia e/o penali per fatti inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, contraffazione e immigrazione clandestina.

Il contesto: sicurezza e riqualificazione del centro storico

L’operazione dei Baschi Verdi si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo e presidio del centro storico cittadino, finalizzato non solo al contrasto della filiera della contraffazione, ma anche alla riqualificazione e al recupero sociale di una zona particolarmente sensibile e strategica della città, spesso teatro di spaccio di sostanze stupefacenti, reati predatori, commercio abusivo e vendita di merce contraffatta, oltre che di episodi di ubriachezza molesta e frequenti risse.

Solo negli ultimi sei mesi, la Compagnia Pronto Impiego ha denunciato 38 persone e sequestrato oltre un milione di prodotti contraffatti e/o non sicuri, a testimonianza di un’azione costante e capillare sul territorio.

Le prospettive future

L’attività investigativa, che negli ultimi due anni si è estesa anche all’analisi dei contratti di locazione stipulati nei confronti di cittadini extracomunitari, mira a contrastare la tendenza di alcuni proprietari a non segnalare la presenza di stranieri nelle proprie abitazioni, come previsto dalla normativa vigente. La legge impone infatti l’obbligo di comunicazione entro 48 ore per chiunque fornisca ospitalità a cittadini stranieri, pena l’irrogazione di sanzioni amministrative.

IPA