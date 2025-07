Scovata 'raffineria' di cocaina a San Giorgio Canavese, così funzionava il laboratorio della droga: 5 arresti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a San Giorgio Canavese (Torino), dove è stato scoperto un laboratorio clandestino per la lavorazione di sostanze stupefacenti. Gli arrestati, tre italiani e due peruviani, sono stati colti in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La scoperta del laboratorio clandestino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attività info-investigativa che ha portato gli agenti della Squadra Mobile a scoprire un laboratorio clandestino presso l’abitazione di uno dei cittadini italiani coinvolti. Questo laboratorio, situato a San Giorgio C.se, era attrezzato per la lavorazione di sostanze stupefacenti.

Il sequestro di droga e denaro

Dalle perquisizioni effettuate, è emersa una vera e propria “raffineria” per la cocaina, con prodotti chimici e attrezzature specifiche. Complessivamente, sono stati rinvenuti circa 4 kg di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, oltre a 4200 euro in contanti.

Le misure cautelari

Su richiesta della Procura di Ivrea, l’arresto è stato convalidato e sono state applicate misure cautelari: la custodia in carcere per quattro degli indagati e gli arresti domiciliari per il quinto. Il procedimento penale avviato si trova nella fase delle indagini preliminari, e pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato.

IPA