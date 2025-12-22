Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e smantellamento di una stamperia clandestina: è il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri a Roma contro un vasto traffico internazionale di banconote false. Nel pomeriggio del 15 dicembre 2025, un uomo di 31 anni residente ad Acilia è stato fermato in flagranza di reato, mentre stava spedendo un plico contenente banconote false da 50 euro. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha portato anche al sequestro di strumenti informatici, criptovalute e contanti, con il coinvolgimento di Europol e delle forze di polizia austriache e spagnole.

Operazione internazionale contro il traffico di valuta falsa

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha avuto inizio nel mese di settembre 2025 e si è sviluppata grazie alla collaborazione tra il Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Roma, la Compagnia Carabinieri di Ostia, Europol e le polizie di Austria e Spagna. L’obiettivo era neutralizzare un traffico internazionale di banconote false che aveva ramificazioni in tutta l’eurozona.

L’arresto in flagranza e la scoperta della stamperia

Nel pomeriggio del 15 dicembre 2025, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 31 anni residente nell’area di Acilia. Il soggetto, esperto informatico, è stato sorpreso mentre stava perfezionando la spedizione di un plico contenente banconote false da 50 euro, per un valore complessivo di 7.300 euro. La perquisizione domiciliare ha permesso di smantellare una vera e propria stamperia clandestina, dotata di computer, stampanti digitali e sofisticati strumenti di grafica.

Sequestri di strumenti, criptovalute e contanti

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno rinvenuto nei computer utilizzati per la produzione i cosiddetti “progetti grafici” che consentivano la realizzazione delle banconote contraffatte. Sono stati inoltre sequestrati un wallet elettronico contenente criptovalute “lightcoin” e “usdt” per un valore di circa 600 euro, oltre a 21.000 euro in contanti, ritenuti provento del cambio illecito in criptovaluta. Il sequestro delle criptovalute è stato effettuato con il supporto della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria.

Una rete distributiva ramificata in tutta l’eurozona

Le indagini hanno permesso di accertare che il falsario, attivo da tempo sui social media, aveva prodotto ingenti quantità di banconote false di vari tagli: 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro. Il valore nominale complessivo delle banconote contraffatte è stato stimato in circa un milione di euro. La rete distributiva era articolata e raggiungeva diversi paesi dell’eurozona, grazie anche all’utilizzo di spedizioni postali e pagamenti in criptovaluta.

Riscontri e sequestri in Italia e all’estero

Nel corso delle indagini sono stati effettuati numerosi riscontri sulla catena distributiva. Il 18 settembre 2025, la polizia austriaca ha sequestrato un plico postale contenente una campionatura di banconote false da 5, 20 e 50 euro destinate a un soggetto locale. Il 19 settembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Pesaro hanno sequestrato un plico con 20 banconote da 50 euro false e arrestato il destinatario. Il 16 ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Strambino (To) hanno sequestrato un plico con 200 banconote da 20 euro false e arrestato il destinatario. Il 28 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Terni hanno sequestrato un plico con 260 banconote da 20 euro e 210 banconote da 50 euro false, arrestando il destinatario trovato in possesso di ulteriori banconote false per un valore nominale di 36.000 euro in tagli da 10, 20, 50, 100 e 200 euro.

Collaborazione internazionale e sviluppi futuri

Personale della polizia austriaca e spagnola, insieme a Europol, ha supportato direttamente le operazioni dei Carabinieri dell’Antifalsificazione Monetaria. L’arresto del falsario è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente.

