Scovato con addosso cocaina in zona Pinocchio ad Ancona, cruciale la segnalazione anonima con l'app YouPol

Denuncia per possesso di cocaina in zona Pinocchio, ad Ancona. Un residente, insospettito dal comportamento di un uomo che si aggirava sotto il suo palazzo, ha deciso di inviare una segnalazione tramite l’app YouPol, portando così alla denuncia dell’individuo.

La segnalazione e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando un residente della zona Pinocchio di Ancona, dal balcone della propria abitazione, ha notato un uomo che si comportava in modo sospetto. Non era la prima volta che l’uomo veniva visto aggirarsi nei dintorni, e il residente ha deciso di utilizzare l’app YouPol per segnalare la situazione alle autorità. L’applicazione, che permette di inviare segnalazioni anonime o registrate, si è rivelata uno strumento efficace per comunicare con la Polizia di Stato.

L’identificazione e la denuncia

Giunta sul posto, la Volante della Polizia ha identificato il soggetto: un uomo di circa 55 anni, di nazionalità italiana, con diversi precedenti per reati contro la persona e stupefacenti. Alla vista degli agenti, l’uomo ha mostrato segni di agitazione e ha tentato di eludere il controllo, ma è stato fermato e condotto in via Gervasoni. Qui, è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina, che aveva nascosto addosso. Inoltre, l’uomo si trovava in uno stato evidente di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Di conseguenza, è stato denunciato per lo stato di ubriachezza e per il possesso della sostanza stupefacente.

L’app YouPol: uno strumento di prevenzione

La Polizia di Stato ha ricordato che l’applicazione YouPol, disponibile per smartphone, tablet e computer, è stata lanciata nel 2017 come strumento pratico e immediato di comunicazione tra cittadini e forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la fase pandemica, l’app è stata ulteriormente sviluppata per includere la possibilità di segnalare le violenze domestiche. L’app consente agli utenti di inviare messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle Questure, con la possibilità di scegliere tra diverse lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Protezione dell’identità e prossimità digitale

Uno dei punti di forza dell’app YouPol è la possibilità di proteggere l’identità dell’utente, che può scegliere di inviare segnalazioni in forma del tutto anonima. L’applicazione è gestita dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che, attraverso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle 106 Questure del territorio nazionale, si occupa dell’implementazione del sistema per aumentare la “prossimità digitale” verso i cittadini.

Un contatto smart con la Polizia di Stato

L’app YouPol non sostituisce i numeri di emergenza NUE 112, ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato. Grazie a questa applicazione, i cittadini possono contribuire attivamente alla sicurezza del territorio, segnalando situazioni sospette o pericolose in modo rapido e sicuro.

Fonte foto: ANSA