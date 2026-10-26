Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Era sfuggito al blitz della Polizia di Stato di inizio ottobre verosimilmente rifugiandosi in un bunker ricavato nella sua abitazione di Torre Annunziata. Valentino Gionta junior è invece stato scovato nelle scorse ore dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del locale commissariato in una stanza segreta appositamente realizzata nella sua abitazione, molto simile a quella trovata nella villa di Casapesenna (Caserta) in cui il 7 dicembre 2011 venne preso il superboss del clan del Casalesi Michele Zagaria. Gli investigatori hanno capito che non si era allontanato da Torre Annunziata e hanno concentrato la loro attenzione nei pressi di casa sua.

Arrestato a Torre Annunziata Valentino Gionta junior: scovato in un bunker

Al bunker si accedeva dal bagno: bastava solo premere il pulsante di un telecomando e si apriva una porta, la quale si arrivava alla stanza, dotata di letto, televisione, play station e anche di un’uscita di emergenza nel garage. I poliziotti l’hanno individuata e poi hanno costretto il rampollo del clan Gionta a uscire.

I reati, secondo gli inquirenti, sarebbero da inquadrare nel corso del violento contrasto in essere a Torre Annunziata tra il clan Gionta e quello denominato IV Sistema, operante nel rione Penniniello, e sarebbero stati originati dalla violenta rissa scoppiata all’interno del centro commerciale denominato Maximall, cui facevano seguito varie ritorsioni, proprio per affermare la supremazia sul territorio dei rispettivi gruppi criminali.

L’indagine

Nell’ambito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il GIP del Tribunale partenopeo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, aveva emesso un’ordinanza cautelare nei confronti di 9 persone, 7 delle quali sottoposte alla custodia in carcere e 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rissa, rapina, violenza privata, pubblica intimidazione con uso di armi, detenzione e porto di armi da sparo, commessi nel corso del 2025.

Carabinieri