Scritte minacciose e ingiuriose contro le istituzioni sui muri di Marina di Pietrasanta, denunciato 60enne

Il presunto autore delle minacce e degli imbrattamenti che, lo scorso dicembre, hanno colpito i muri di Marina di Pietrasanta è stato identificato. L’uomo, un sessantenne originario di Rimini ma domiciliato nella località versiliese, è stato denunciato per offesa all’onore dei Capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. L’identificazione è stata resa possibile da una complessa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Viareggio con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lucca. L’indagine ha permesso di risalire all’autore delle scritte minacciose rivolte alle massime Istituzioni Nazionali e locali.

Minacce e imbrattamenti a Marina di Pietrasanta

L’attività investigativa ha avuto inizio dopo che, nel mese di dicembre, sui muri di Marina di Pietrasanta sono comparse scritte contenenti minacce indirizzate alle principali autorità nazionali e locali. L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità e ha richiesto un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine.

I militari della Compagnia di Viareggio, affiancati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lucca, hanno avviato una serie di accertamenti caratterizzati da un approccio scrupoloso e sistematico. L’indagine si è articolata nell’analisi di numerosi filmati provenienti da sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati, oltre a servizi di osservazione e controllo del territorio nelle aree maggiormente interessate dagli episodi.

L’identificazione del responsabile

Grazie a questo lavoro metodico e alla costante presenza degli investigatori è stato possibile individuare il presunto autore delle scritte. L’uomo, un sessantenne originario di Rimini ma residente a Marina di Pietrasanta, è risultato avere precedenti di polizia.

Durante una perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto materiale ritenuto compatibile con gli episodi contestati: indumenti che sarebbero stati indossati durante i raid vandalici, una bomboletta spray e altro materiale riconducibile a un telefono cellulare. Tutti questi elementi sono stati posti sotto sequestro e sono ora custoditi dai militari.

I reati contestati

Al termine delle indagini preliminari, il sessantenne è stato denunciato per offesa all’onore dei Capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Le scritte, infatti, non si limitavano a danneggiare il decoro urbano ma contenevano anche messaggi minacciosi rivolti alle più alte cariche dello Stato e alle istituzioni locali.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come l’attenzione dell’Arma non sia rivolta esclusivamente al contrasto dei reati di natura eversiva o intimidatoria, ma anche alla tutela della bellezza e dell’integrità degli edifici pubblici e privati, elementi fondamentali per la comunità di Marina di Pietrasanta.

Le indagini non si sono concluse con l’identificazione del presunto responsabile. Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per verificare se l’uomo abbia agito da solo o con la complicità di altre persone. L’obiettivo è quello di accertare eventuali ulteriori responsabilità e di prevenire il ripetersi di simili episodi.

La reazione della comunità

Gli episodi di imbrattamento e minaccia hanno suscitato sconcerto tra i residenti di Marina di Pietrasanta, una località nota per la sua tranquillità e per l’attenzione alla cura degli spazi pubblici. Le scritte minacciose rivolte alle istituzioni hanno rappresentato un attacco non solo al decoro urbano, ma anche ai valori di rispetto e convivenza civile che caratterizzano la comunità.

L’identificazione del presunto responsabile e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine sono stati accolti con favore dalla popolazione, che ha espresso gratitudine per l’impegno profuso dai Carabinieri nel ristabilire la legalità e la serenità nella cittadina.

