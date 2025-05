Scudetto Napoli, feriti e arresti nella notte dei festeggiamenti in città: rapine e accoltellati, il bilancio

Grande festa a Napoli per la vittoria del quarto scudetto. Per tutta la notte i tifosi hanno celebrato lo storico traguardo raggiunto dalla squadra guidata da Antonio Conte. Un momento di felicità e gioia in cui, però, non sono mancati episodi violenti, alcuni dei quali culminati con degli arresti. Diverse anche le persone ferite nel corso della nottata di baldoria.

Napoli, arresti durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto

Durante la notte di festeggiamenti, come riferito dalle forze dell’ordine, sono state effettuate una decina di rapine e diverse aggressioni. Inoltre alcuni veicoli sono stati appositamente modificati per la festa e poi abbandonati.

E ancora, tre persone sono state ferite per accoltellamenti e un Tiktoker è stato arrestato perché armato di pistola.

Fonte foto: ANSA Tifosi in festa a Napoli

A un 47enne di Cercola è stato sottratto lo scooter. L’uomo è stato ferito con il calcio della pistola in via Sambuco e successivamente medicato a Villa Betania.

Un 28enne di Caserta è stato raggiunto da una coltellata allo zigomo. A ferirlo degli sconosciuti. Il giovane è poi stato medicato all’ospedale Pellegrini, dove anche un cittadino belga di 27 anni è stato soccorso. Quest’ultimo è stato ferito con un’arma da taglio. L’episodio si è verificato in via Poerio, la prognosi è di 10 giorni. Sui tre casi, indagano i carabinieri.

I militari hanno anche trovato un’auto modificata e abbandonata in piazza Nazionale, oltre a sequestrare una pistola scacciacani calibro 38.

Durante i controlli, sono stati arrestati due ragazzi di 17 e 18 anni sorpresi mentre innescavano un grosso petardo artigianale a piazza del Gesù. I giovani, perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri 6 petardi chiamati Kobra per un peso complessivo di 280 grammi.

In manette anche il Tiktoker Michele Napolitano. Il 26enne, dopo aver tentato di forzare il varco di via Acton, si è dato alla fuga, gettando via una pistola nei giardini di Molosiglio e, successivamente, ingaggiando una colluttazione con i carabinieri.

120 feriti, nessuno in gravi condizioni

Nel complesso, a causa dei festeggiamenti ‘folli’ nel centro cittadino, sono stati oltre 120 i feriti, molti dei quali hanno chiesto soccorso negli “health point” predisposti dalle autorità in previsione del caos.

Altri feriti sono stati trasportati in ospedale. Nessuno versa in gravi condizioni.

L’assalto alla Fontana del Carciofo

Da segnalare inoltre che in piazza Trieste e Trento, adiacente a piazza Plebiscito, anche quest’anno è stata presa d’assalto la monumentale Fontana del Carciofo, un riferimento per i festeggiamenti dei tifosi partenopei.

Prima della festa, attorno al monumento sono state disposte le transenne. I tifosi le hanno divelte e hanno scalato la fontana da dove hanno intonato toni, sventolando le bandiere del Napoli.