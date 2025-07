Scuole elementari aperte in estate in Alto Adige, la novità potrebbe arrivare in tutta Italia: cosa cambia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una proposta che potrebbe cambiare le abitudini estive di migliaia di famiglie: le scuole elementari in Alto Adige potrebbero restare aperte anche a luglio. L’iniziativa parte dall’assessora provinciale all’Istruzione Francesca Gerosa, che guarda con interesse all’estensione dell’anno scolastico sulla scia dell’esperienza già consolidata con le scuole dell’infanzia estive. L’Alto Adige in passato ha già sperimentato modelli educativi fuori dagli standard nazionali.

Scuole elementari aperte in estate: rivoluzione per le famiglie

Secondo quanto emerso dalle prime analisi, il prolungamento delle attività scolastiche a luglio incontrerebbe il favore di molte famiglie, spesso alle prese con il problema di conciliare lavoro e cura dei figli durante l’estate.

Come riporta Orizzonte Scuola, l’offerta estiva sarebbe impostata su un modello più leggero: gioco, laboratori, socialità, e meno pressione didattica.

Le scuole elementari potrebbero rimanere aperte anche a luglio

Un’alternativa concreta ai centri estivi privati, spesso inaccessibili per costi o disponibilità.

Il problema dei costi

Ma il progetto non è privo di criticità. La prima riguarda i costi: mantenere le scuole aperte un mese in più significa investire in personale, mense, pulizie e gestione energetica.

Inoltre, i sindacati scolastici hanno già espresso forti perplessità: luglio è tradizionalmente dedicato a ferie e aggiornamento dei docenti, e un’estensione potrebbe essere percepita come un ulteriore carico mal retribuito.

Cosa prevede la legge

La normativa italiana, in particolare il D.Lgs. 297/1994 e il DPR 275/1999, permette alle regioni a statuto speciale di modulare il calendario scolastico in autonomia, a patto di garantire i 200 giorni di lezione annui.

L’Alto Adige, in questo senso, ha margini di manovra per attuare l’esperimento, ma deve fare i conti con le linee guida ministeriali e con la necessità di mantenere un sistema coerente su scala nazionale.

Dibattito aperto il tutta Italia

Nel frattempo, la proposta ha già riacceso il dibattito a livello nazionale. La petizione lanciata da WeWorld e dal duo Mammadimerda chiede una riforma profonda del calendario scolastico, con apertura estiva, attività extracurricolari e tempo pieno garantito dai 3 ai 14 anni.

L’obiettivo è costruire una scuola più vicina alle esigenze delle famiglie moderne, superando l’eredità storica del modello agricolo, che giustificava le lunghe pause estive.

L’Alto Adige potrebbe diventare il primo laboratorio italiano di una nuova concezione del tempo scuola, più flessibile e inclusiva. Ma perché ciò accada, serviranno risorse certe, mediazione politica e un progetto educativo credibile, che vada oltre la semplice funzione di “parcheggio”.