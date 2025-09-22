Scuola evacuata a Milano dopo l'esondazione del Seveso, blackout e allagamenti nella zona di Niguarda

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Milano è stata sferzata da una pioggia battente che ha rapidamente creato l’emergenza: il Seveso è esondato a Niguarda, dove una scuola paritaria è stata evacuata, mentre il Lambro ha raggiunto livelli di guardia e ha iniziato a invadere le strade della zona est della città. L’acqua è uscita dai tombini in via Vittorini, dove sono state montate paratie mobili nel tentativo di proteggere le abitazioni.

Scuola evacuata a Niguarda

A preoccupare è in particolare la situazione in via Val Cismon, nel quartiere Niguarda, epicentro dell’esondazione del Seveso. Qui i vigili del fuoco, con l’ausilio del nucleo Saf, hanno evacuato una scuola paritaria, la Bilingual European School Milano, che ospita bambini dalla materna fino alle medie.

L’acqua aveva ormai raggiunto l’edificio, rendendo necessario l’intervento immediato per garantire la sicurezza degli studenti e del personale.

Disagi per l’esondazione dai tombini del fiume Lambro a causa del maltempo e delle forti piogge in via Elio Vittorini a Milano

Allagamenti e blackout a Milano

Numerosi sottopassi sono stati allagati, con auto bloccate e soccorsi in corso: tra i più colpiti quello di viale Enrico Fermi, all’uscita della Milano-Meda. In alcuni quartieri, le centraline elettriche lambite dall’acqua hanno provocato blackout: la fermata Lanza della metropolitana è stata chiusa temporaneamente per mancanza di corrente.

Disagi anche al Tribunale di Milano, dove diversi piani sono stati invasi dall’acqua. In particolare, gli uffici del Riesame hanno dovuto interrompere le attività a causa dell’allagamento e dell’interruzione dell’energia elettrica: le notifiche in programma sono state rinviate.

Decine di interventi dei vigili del fuoco

Dalla mattinata e fino ad oltre mezzogiorno di lunedì 22 settembre sono circa un centinaio gli interventi portati avanti dai vigili del fuoco nella sola area metropolitana milanese, soprattutto per soccorrere automobilisti bloccati, arginare allagamenti e mettere in sicurezza edifici minacciati dalle infiltrazioni. In provincia, a Paderno Dugnano, il Seveso ha ceduto un argine, aggravando ulteriormente la situazione.

Raccomandazioni della Protezione civile e previsioni meteo

La Protezione civile e il Comune di Milano hanno invitato i cittadini a evitare spostamenti non indispensabili, a non usare gli ascensori e a limitare l’utilizzo dei telefoni cellulari per non intasare le linee. Si raccomanda inoltre di non sostare nei parchi, sotto alberi, impalcature o tende e di prestare massima attenzione nelle zone a rischio esondazione.

Secondo gli esperti, l’ondata di maltempo non si esaurirà nelle prossime ore: i temporali continueranno fino al pomeriggio, con precipitazioni intense e temperature in calo. La settimana resterà segnata dall’instabilità, con nuove piogge attese fino a venerdì 26 settembre.