Scuola in didattica a distanza dal 1° maggio, l'ipotesi contro la crisi energetica: critiche al piano

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La scuola potrebbe tornare in Dad. Questa è una delle idee per limitare il consumo di energia. L’ipotesi, portata avanti da alcuni sindacati, prevede il ritorno della didattica a distanza per il settore scolastico e universitario a partire ipoteticamente dal 1° maggio, così come il ritorno allo smart working per molte aziende. La Rete nazionale per la scuola in presenza attacca e critica il piano, chiedendo che non si torni a sacrificare la scuola come durante la pandemia di Covid-19.

Allarme di Anief: Dad da maggio

Contro la crisi energetica e le sue ripercussioni, come un rischio di inflazione elevato entro giugno, il presidente nazionale di Anief lancia l’ipotesi, insieme ad altri sindacati, di un ritorno alla didattica a distanza e allo smart working.

Secondo Marcello Pacifico, il piano potrebbe sembrare una “soluzione eccessiva” ma, allo stesso tempo, sarebbe necessaria e conseguente all’entrata in vigore di misure per risparmiare le risorse energetiche. Insieme alla Dad e allo smart working, dovrebbero essere razionalizzati luce, gas e petrolio.

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Secondo Pacifico, comunque, la scuola dovrebbe essere l’ultima a essere chiusa a causa della guerra in Medio Oriente, cercando di allungare i tempi fino a permettere di portare a termine l’anno scolastico prima della pausa estiva. Dall’ipotesi del 1° maggio alla chiusura posticipata a giugno, prendono forma diversi piani contro la crisi.

Critiche dalla Rete nazionale per la scuola in presenza

Dopo l’esperienza del Covid-19, sono nate reti nazionali per una scuola in presenza e sono queste a esprimere la loro netta contrarietà di fronte all’ipotesi di estendere misure contro la crisi energetica anche all‘ambito scolastico.

Secondo la Rete nazionale, infatti, l’esperienza degli scorsi anni ha già mostrato quanto la didattica a distanza sia uno strumento che amplifica i disagi psicologici, relazionali ed educativi di bambini e adolescenti, colpendo soprattutto gli studenti più fragili. “La Dad ha compromesso il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità e fortemente limitato il diritto all’istruzione, alla relazione e alla socialità”, scrivono.

Da qui la critica, che definisce “gravissimo” il fatto che si possa tornare ancora una volta a pensare di sacrificare la scuola. Segue poi l’appello per una scuola che sia, proprio nei momenti di crisi, un luogo di inclusione, relazione e pace.

Razionamento in quattro scali

Intanto qualcosa si muove e, a fronte della crisi energetica, in particolare con l’ultima nave di cherosene in arrivo il 9 aprile, è stato attivato un regime di razionamento in quattro aeroporti.

Sono stati coinvolti: Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia. Le limitazioni al momento non sono significative perché altri fornitori possono garantire gli spostamenti dei mezzi, ma il razionamento inizia a essere un’ipotesi sempre più concreta in tutta Europa.