Scuola intitolata a Sergio Ramelli a Nardò, bufera sul sindaco Pippi Mellone dopo la "scelta civica"

Una scuola a Nardò, in provincia di Lecce, è stata intitolata a Sergio Ramelli, militante di Fronte della Gioventù ucciso a 18 anni da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975. La decisione è arrivata dalla giunta comunale, guidata dal sindaco Pippi Mellone, che l’ha definita una “scelta civica“.

Sta facendo discutere la scelta di intitolare una scuola superiore di Nardò alla memoria di Sergio Ramelli, militante di Fronte della Gioventù, ucciso, quando aveva 18 anni, da un gruppo di militanti di estrema sinistra in un’aggressione avvenuta il 13 marzo 1975.

La decisione è arrivata grazie a una delibera della giunta comunale che ha stabilito il nuovo nome dell’edificio scolastico, sito in piazza Giulio Pastore. Dopo la demolizione di una scuola in via XX Settembre intitolata all’ex segretario delle Nazioni Unite, Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld, ci si attendeva che anche il nuovo complesso scolastico fosse intitolato allo stesso diplomatico svedese. Invece così non è stato.

Le motivazioni del sindaco Pippi Mellone

La decisione ha diviso l’opinione pubblica e suscitato polemiche ed è arrivata per disposizione della giunta comunale guidata dal sindaco Pippi Mellone, commissario della Lega per la provincia di Lecce.

Questi, con forti radici giovanili nell’estremismo di destra, ha motivato la scelta sottolineandone il “significato civico ed educativo”.

Nella delibera che ha accompagnato la decisione, il sindaco ha spiegato che l’intitolazione “intende offrire alle giovani generazioni un’occasione di riflessione sui principi costituzionali di libertà di pensiero, pluralismo democratico e convivenza civile. La memoria di tali eventi costituisce patrimonio della Repubblica e richiama il valore primario della vita umana, il rifiuto della violenza come strumento di confronto politico e il rispetto della dignità della persona”.

Chi era Sergio Ramelli

Nella spiegazione del provvedimento, Mellone ha ripercorso la vicenda di Sergio Ramelli e cosa ha significato la sua vita e la sua morte precoce.

“Sergio Ramelli fu uno studente che visse negli anni Settanta, periodo della storia repubblicana segnato da una forte conflittualità ideologica e da una diffusa degenerazione del confronto politico in episodi di violenza. Nel corso della propria vita da studente espresse le proprie idee attraverso la redazione di un elaborato scolastico, esercitando in questo modo la libertà di manifestazione del pensiero tutelata dalla Costituzione e dall’ordinamento democratico. In tale contesto maturò un clima di ostilità che sfociò in un episodio di violenza, il cui movente fu riconducibile alle idee espresse dallo studente”, spiega Mellone.

“A seguito dell’aggressione, Ramelli perse la vita all’età di diciotto anni. La sua vicenda personale si colloca all’interno di una stagione storica che ha prodotto numerose vittime giovani, spesso studenti, appartenenti a orientamenti diversi, incidendo anche sui luoghi della formazione e della crescita civile”, chiosa il sindaco.

Le polemiche

Come detto, sono scaturite polemiche dalla decisione di rinominare la scuola alla memoria di Ramelli. Tra i più critici c’è stato l’ex sindaco di Nardò, Marcello Risi, che ha definito la delibera “una pagliacciata e una provocazione”.

“Tutto questo non rientra nelle competenze della giunta comunale, è come se la giunta comunale decidesse quello che dobbiamo mangiare al pranzo di Natale. Decideranno come per legge le istituzioni scolastiche che non si faranno certo abbindolare da squallide provocazioni. Perché di questo si tratta. Dell’ennesima provocazione di Mellone e di chi ha paura di dirgli di no persino davanti alle proposte più oscene”, ha detto.

“Mi dispiace molto che la memoria di Sergio Ramelli venga gettata da Mellone, con tanta spregiudicatezza, nell’arena della provocazione politica. Quel giovane non lo merita. Non è così che si onora la sua memoria. Non sanno fare neppure gli uomini di destra. Dovrebbero rimediare in fretta, revocando la delibera e correndo alla tomba di Sergio Ramelli per chiedergli umilmente scusa”, ha attaccato Risi.