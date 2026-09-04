Scuola, la riforma 4+2 non decolla: scelta da meno di 2 studenti su 100

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A scegliere il modello 4+2, la riforma della filiera tecnico-professionale, è “ancora un numero limitato di studenti, l’1,9% dei neo-iscritti alle scuole superiori”. E’ quanto si legge nel dossier di Save the Children “Attraversamenti. La formazione tecnica e professionale: tra percorsi di riforma, equità e orientamento”. Il dossier spiega anche che nei primi due anni di sperimentazione (2024/25 e 2025/26), il ministero dell’Istruzione e del Merito “ha autorizzato 628 percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale, ma ne sono stati avviati solo 442 in 307 scuole , con una concentrazione maggiore al Sud e nelle Isole. A marzo 2026 il ministero ha autorizzato 532 nuovi percorsi quadriennali per l’offerta 2026/27, con il coinvolgimento di oltre 700 istituzioni scolastiche, circa 400 delle quali entrano nella filiera per la prima volta. L’avvio di questo anno scolastico (2026/27) registra 10.532 iscrizioni online ai percorsi quadriennali.