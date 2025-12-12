Liceo Cardano a Milano evacuato per uno spray urticante, 5 intossicati: secondo episodio in 24 ore

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Circa un centinaio tra studenti, docenti e collaboratori scolastici del liceo Cardano a Milano sono stati evacuati alle 10.30 del 12 dicembre per una intossicazione. La causa sarebbe stata la presenza nell’aria di una sostanza urticante, come riportato da Adnkronos. Cinque persone risultano lievemente intossicate e sono in questo momento curate dal personale del 118. Nella stessa scuola, nella giornata dell’11 dicembre, era avvenuto un episodio simile e anche in quel caso c’era stato l’intervento dei sanitari.

Evacuato il liceo Cardano

Per la quarta volta nel 2025, il liceo Cardano di Milano, in zona Gallaratese, è stato evacuato per intossicazione da spray al peperoncino.

Il 12 dicembre, il secondo piano dell’istituto ha visto l’intervento di pompieri ed esperti del nucleo Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico per i controlli del caso.

Le operazioni di controllo e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate senza che siano emerse ulteriori criticità.

Le ambulanze, presenti sul posto, hanno soccorso cinque persone lievemente intossicate.

Secondo quanto riportato da MiTomorrow, gli inquirenti stanno ricostruendo gli spostamenti nelle aree coinvolte.

Si punta anche a raccogliere testimonianze per comprendere meglio la dinamica di quanto accaduto.

L’obiettivo è capire se si tratti di una coincidenza o dell’azione reiterata di qualcuno all’interno dell’istituto.

La comunità scolastica attende ora gli esiti definitivi delle analisi condotte dal nucleo specializzato.

Quinto caso nel 2025

L’episodio del 12 dicembre arriva 24 ore dopo l’intervento dei sanitari nello stesso istituto per un caso simile.

Sempre al Liceo Cardano, il 20 novembre, era stato spruzzato dello spray urticante al primo piano, causando l’intossicazione lieve di 27 studenti.

Il 24 gennaio, invece, erano stati nove i ragazzi soccorsi per lievi sintomi da intossicazione, tutti tra i 14 e i 15 anni.

Anche in quell’occasione, c’era stato un grande dispiegamento di forze da parte dei vigili del fuoco e dell’Areu.

L’allarme dato dagli studenti

Il 20 novembre, l’allarme era stato dato dagli stessi ragazzi.

La sostanza urticante aveva, infatti, provocato loro irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi.

I pompieri erano intervenuti tempestivamente aprendo le finestre e utilizzando ventilatori per disperdere la sostanza urticante.