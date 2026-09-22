Scuola, Meloni tira in ballo Mattarella: "Quando era ministro redigeva circolari sugli studenti stranieri"

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Giorgia Meloni, parlando del tetto agli stranieri in classe, ha commentato le parole del capo dello Stato Mattarella ricordando che quando “era ministro dell’Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, è una misura di buonsenso. Mi pare sia giusto portarla avanti”.

Giorgia Meloni sulle circolari di Mattarella

Ospite a Cinque Minuti, la presidente del Consiglio è tornata sul tema del tetto agli studenti stranieri per classe e sulle parole del Capo dello Stato.

Sergio Mattarella, poche ore dopo l’annuncio della premier sul tetto nelle classi agli studenti stranieri e sul divieto di indossare il burka nelle aule, aveva detto: “La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri Paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati”.

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Meloni ha quindi replicato da Bruno Vespa che “quando il presidente della Repubblica era ministro dell’Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, è una misura di buonsenso. Mi pare sia giusto portarla avanti”.

La premier non ritiene “che il presidente della Repubblica abbia paura delle classi ghetto“, sottolineando di non aver letto le parole di Mattarella come dichiarazioni “per contestare l’iniziativa del governo” sulla limitazioni degli studenti stranieri in classe.

“Non la leggo così perché il Presidente della Repubblica, per l’appunto, dice che la scuola deve non creare ghetti”, ha chiarito.

Meloni sul non creare ghetti

Per Meloni “il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua. Questo è il ghetto. Mentre creare una distribuzione più equa delle classi, delle classi più equilibrate, serve proprio a impedire un ghetto”.

“Il Presidente della Repubblica parla di superare le incomunicabilità e qual è la base per superare l’incomunicabilità? È la lingua. Tant’è che noi parliamo – ha aggiunto – appunto, di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua”.

Secondo Meloni, anche sul burqa a scuola il governo ha stabilito “norme di buonsenso che servono anche per un fatto di sicurezza”, provvedimenti “simili che vietano di presentarsi con il volto coperto esistono in mezza Europa e in molti Stati islamici”.

La circolare di Sergio Mattarella e la replica di Schlein

Le circolari citate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle quali l’allora ministro dell’Istruzione Sergio Mattarella indicava un numero massimo di alunni stranieri presenti nelle classi, sono due.

Il primo documento è la circolare ministeriale 301 dell’8 settembre 1989 con l’oggetto: “Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo”. “L’immigrazione”, scriveva, rende necessario “da parte della scuola, una attenta considerazione ed una serie di interventi intesi a garantire alla generalità degli immigrati l’esercizio del diritto allo studio ed a valorizzare le risorse provenienti dall’apporto di culture diverse”.

In quest’ottica “ove si presentino più alunni immigrati da uno stesso Paese e con analogo livello culturale, potrebbe essere didatticamente proficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che sarà bene non superare le quattro-cinque unità”. Agli istituti spetta valutare “specifiche esigenze e situazioni”, per trovare “le soluzioni più opportune, avendo cura di promuovere la partecipazione degli alunni in questione alle attività globali della classe”.

La seconda circolare è invece la 205 del 26 luglio del 1990. “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale” è il titolo. L’allora ministro richiamava poi proprio la circolare 301 dell’anno precedente, ribadendo: “l’assegnazione alle classi è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe”. Al riguardo, precisa ancora il documento “sembra opportuno ripartire gli alunni stranieri in ragione di qualche unità soltanto per classe, per agevolarne la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani, mentre può essere utile costituire gruppi anche superiori alle cinque unità nei momenti di specifiche attività linguistiche”. Mattarella sottolineava inoltre la necessità, “per quanto possibile” di intensificare “le attività di sostegno linguistico nella fase iniziale dell’anno scolastico”.

In risposta alle affermazioni della premier è invece intervenuta la segretaria del Pd Elly Schlein la quale ritiene che “tirare per la giacca il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cercando di trascinarlo, come ha fatto Giorgia Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato e costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. Una cosa di cui l’Italia non ha assolutamente bisogno”.