Scuola Montesacro di Roma, finti parenti cercano di prelevare un bambino: paura fra i genitori
Momenti di tensione a Montesacro, Roma: due sconosciuti cercano di prelevare un bambino da scuola. Si indaga su possibile tentativo di sequestro
Momenti di tensione nella mattinata di mercoledì 24 settembre a Montesacro, quartiere di Roma, quando una coppia si è presentata davanti a una scuola dell’infanzia comunale chiedendo di ritirare un bambino. L’uomo e la donna, però, non risultavano tra le persone autorizzate al prelievo del minore. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un errore o, al contrario, di un tentativo di sequestro.
- Coppia tenta di prelevare un bimbo in una scuola a Montesacro a Roma
- La mancanza dei documenti necessari
- Il panico tra i genitori
Coppia tenta di prelevare un bimbo in una scuola a Montesacro a Roma
I fatti si sono svolti nella tarda mattinata di mercoledì 24 settembre.
Una coppia, composta da un uomo e una donna, si sarebbe recata presso i cancelli di una scuola dell’infanzia comunale a Montesacro, quartiere di Roma per prelevare un bimbo prima del regolare orario di uscita.
La vicenda ha avuto luogo nel quartiere Montesacro a Roma
Stando a diverse testimonianze, sembra che la coppia fosse composta da un uomo e una donna di origine straniera.
I due si sarebbero finti parenti e avrebbero chiaramente fatto il nome del piccolo, anche se sembra che il bambino non li conoscesse.
La richiesta, comunque, ha destato i sospetti della coordinatrice pedagogica della scuola, che ha preteso i documenti previsti in questi casi per il ritiro di minore prima dell’orario previsto.
La mancanza dei documenti necessari
Per poter prelevare un minore da scuola, infatti, è necessaria una preventiva autorizzazione: stando alle disposizioni del plesso, è possibile affidare i bambini ad altre persone solamente previa delega da parte dei genitori.
È necessario, in questi casi, compilare dei moduli e allegare la fotocopia del documento di identità di coloro che preleveranno in bambino. La procedura, di solito, si svolge prima dell’inizio dell’anno.
Tuttavia, la coppia che si è presentata ai cancelli della scuola di Montesano non rientrava tra le persone autorizzate a prelevare il bimbo.
Il panico tra i genitori
I due si sarebbero allontanati senza fornire alcuna spiegazione, e non è ancora chiaro se si sia trattato di un semplice errore o di un tentativo di sequestro.
Il caso è stato posto all’attenzione dell’intero corpo insegnanti della scuola di Montesano.
La vicenda ha ovviamente scatenato il panico tra i genitori: sono in corso gli accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto ed è già stata fatta una segnalazione alla Polizia.
La scuola, nel frattempo, ha potenziato i controlli, sia all’entrata che all’uscita.