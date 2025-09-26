Scuola Montesacro di Roma, finti parenti cercano di prelevare un bambino: paura fra i genitori

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Momenti di tensione nella mattinata di mercoledì 24 settembre a Montesacro, quartiere di Roma, quando una coppia si è presentata davanti a una scuola dell’infanzia comunale chiedendo di ritirare un bambino. L’uomo e la donna, però, non risultavano tra le persone autorizzate al prelievo del minore. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un errore o, al contrario, di un tentativo di sequestro.

Coppia tenta di prelevare un bimbo in una scuola a Montesacro a Roma

I fatti si sono svolti nella tarda mattinata di mercoledì 24 settembre.

Una coppia, composta da un uomo e una donna, si sarebbe recata presso i cancelli di una scuola dell’infanzia comunale a Montesacro, quartiere di Roma per prelevare un bimbo prima del regolare orario di uscita.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

La vicenda ha avuto luogo nel quartiere Montesacro a Roma

Stando a diverse testimonianze, sembra che la coppia fosse composta da un uomo e una donna di origine straniera.

I due si sarebbero finti parenti e avrebbero chiaramente fatto il nome del piccolo, anche se sembra che il bambino non li conoscesse.

La richiesta, comunque, ha destato i sospetti della coordinatrice pedagogica della scuola, che ha preteso i documenti previsti in questi casi per il ritiro di minore prima dell’orario previsto.

La mancanza dei documenti necessari

Per poter prelevare un minore da scuola, infatti, è necessaria una preventiva autorizzazione: stando alle disposizioni del plesso, è possibile affidare i bambini ad altre persone solamente previa delega da parte dei genitori.

È necessario, in questi casi, compilare dei moduli e allegare la fotocopia del documento di identità di coloro che preleveranno in bambino. La procedura, di solito, si svolge prima dell’inizio dell’anno.

Tuttavia, la coppia che si è presentata ai cancelli della scuola di Montesano non rientrava tra le persone autorizzate a prelevare il bimbo.

Il panico tra i genitori

I due si sarebbero allontanati senza fornire alcuna spiegazione, e non è ancora chiaro se si sia trattato di un semplice errore o di un tentativo di sequestro.

Il caso è stato posto all’attenzione dell’intero corpo insegnanti della scuola di Montesano.

La vicenda ha ovviamente scatenato il panico tra i genitori: sono in corso gli accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto ed è già stata fatta una segnalazione alla Polizia.

La scuola, nel frattempo, ha potenziato i controlli, sia all’entrata che all’uscita.