Scuola nel bosco abusiva chiusa a Monfumo vicino Treviso, trovati 23 bambini: rette oltre i 300 euro mensili

A Monfumo, in provincia di Treviso, è stata trovata una scuola nel bosco abusiva, senza alcuna autorizzazione regionale. A scoprire le irregolarità sono stati gli ispettori dell’Usl 2 Marca Trevigiana e i carabinieri del Nas, che hanno puntato i riflettori sulla struttura gestita dall’Associazione “Il Noce” di Pieve del Grappa.

La scoperta della scuola abusiva a Monfumo vicino Treviso

A ricostruire il caso della scuola abusiva scoperta a Monfumo è stato, tra gli altri, il Corriere della Sera: i controlli sono scattati dopo alcune segnalazioni.

Quando lo scorso 15 dicembre i sanitari e i militari hanno varcato il cancello dell’istituto, all’interno della struttura sono stati trovati 14 bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni, impegnati in attività riconducibili a un servizio educativo per la prima infanzia. In un’altra area del caseggiato, invece, erano presenti 9 ragazzi tra gli 8 e i 10 anni, che stavano seguendo percorsi di istruzione parentale (il cosiddetto homeschooling).

La pratica dell’homeschooling, in Italia, è legale, a patto che siano rispettati precisi obblighi, come la comunicazione annuale alle autorità scolastiche e la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal ministero.

Per aprire una scuola per l’infanzia, però, in Italia servono autorizzazioni specifiche, requisiti strutturali, organizzativi e amministrativi stringenti. Tali requisiti, nel caso di Monfumo, non risultavano mai richiesti né ottenuti, sebbene l’assenza di titoli autorizzativi non risulta accompagnata da criticità igienico-sanitarie dal momento che gli spazi e i locali sono risultati a norma. Per questo motivo sono scattate esclusivamente sanzioni di carattere amministrativo.

L’ordinanza del sindaco di Monfumo

Il 23 dicembre scorso è arrivata una svolta nel caso della scuola nel bosco di Monfumo.

Quel giorno, il sindaco di Monfumo Luciano Ferrari ha firmato un’ordinanza di divieto della prosecuzione delle attività della scuola, vietando il servizio educativo per l’infanzia (l’asilo), l’istruzione parentale (l’homeschooling) e la somministrazione e il riscaldamento di alimenti (la mensa).

Nel documento si legge che il provvedimento è stato adottato “per tutelare la salute pubblica”, con particolare riferimento alla presenza di minori.

Quanto costava la scuola nel bosco a Monfumo

Il quotidiano La Tribuna di Treviso ha fornito ulteriori dettagli sul caso della scuola nel bosco di Monfumo.

Nello specifico, la scuola sarebbe nata circa 10 anni fa per volontà di una coppia di Crespano (entrambi kinesiologi e naturopati) e lì lavorerebbero una decina di insegnanti, tutti in possesso di regolare diploma per esercitare la professione.

La scuola sarebbe notoriamente frequentata da persone benestanti: la retta mensile “base” partirebbe da circa 300-350 euro.

Le dichiarazioni del sindaco di Monfumo Luciano Ferrari

Anche la trasmissione Mattino Cinque ha dedicato alcuni servizi al caso della scuola nel bosco di Monfumo.

La trasmissione Mediaset ha riferito che alcuni genitori erano pronti ad affrontare un viaggio lungo ben 40 chilometri pur di non avere per i loro figli campanelle, registri elettronici, banchi e obblighi vaccinali.

Il sindaco di Monfumo Luciano Ferrari ha dichiarato: “L’attività è stata fermata. I Nas, al termine della loro ispezione, hanno richiesto un intervento urgente. I Nas hanno contestato il fatto che gli assistenti non risultano iscritti nell’elenco regionale degli educatori, hanno evidenziato che erano presenti locali adibiti a mensa e hanno verificato anche l’aspetto fiscale”.