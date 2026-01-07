Scuolabus esce di strada e si ribalta a Cervaro vicino Frosinone con a bordo 7 bambini, uno in ospedale
Scuolabus si ribalta a Cervaro, in provincia di Frosinone: 7 bambini a bordo e nessun ferito grave. Un bimbo è in ospedale per precauzione
Incidente a Frosinone: uno scuolabus con sette bambini a bordo si è ribaltato. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un pericoloso mix tra alta velocità del mezzo e avaria ai freni. Al momento non è ancora confermata la responsabilità dietro l’incidente. Per i bambini delle scuole elementari di Cervaro non c’è pericolo. Non ci sono feriti gravi, ma uno dei bimbi è in ospedale per essere monitorato dopo aver sbattuto la testa.
Scuolabus si ribalta con bambini a bordo
Uno scuolabus con a bordo sette bambini di una scuola elementare si è ribaltato a Cervaro, in provincia di Frosinone. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, nei pressi di una curva stretta.
Il veicolo giallo si è ribaltato su un fianco ed è stato necessario rompere il vetro posteriore per far uscire i bambini in sicurezza. Nessun ferito grave, ma tanto spavento. Tra i bambini, uno ha dichiarato di aver sbattuto la testa e, alla presenza di un livido, è stato trasportato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.
Incidente a Cervaro
Secondo la prima ricostruzione, lo scuolabus si sarebbe ribaltato in curva a causa del surriscaldamento dei freni.
La ricostruzione dell’incidente
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi del caso. Si attende la ricostruzione esatta della dinamica e delle cause dell’incidente.
I sospetti si concentrano sulla strada in discesa, che avrebbe fatto surriscaldare i freni dello scuolabus, impedendo il controllo del veicolo al momento della curva.
Altre ipotesi al vaglio sono la velocità raggiunta dal veicolo durante la discesa e il conseguente malfunzionamento dei freni. Altre ipotesi sono legate ai danni dell’asfalto, che dopo le piogge sono piuttosto evidenti.
Come stanno i bambini?
Al momento non risultano feriti gravi tra i bambini. Fortunatamente tutti e sette sono risultati in buona salute al momento dei soccorsi, avvenuti in breve tempo dopo l’incidente.
Solo uno dei piccoli avrebbe sbattuto la testa e per questo è stato trasportato al pronto soccorso in via precauzionale per alcuni accertamenti. Presentava un livido di piccole dimensioni all’altezza della testa, da qui la precauzione e il ricovero in ospedale in provincia di Frosinone.