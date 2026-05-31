Scuolabus ribaltato a Mazara del Vallo, conducente del Suv positivo alla cocaina e senza patente

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Emergono nuovi dettagli in merito all’incidente avvenuto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove un Suv si è scontrato con uno scuolabus. Gli accertamenti tossicologici hanno evidenziato che l’uomo alla guida dell’auto sarebbe risultato positivo alla cocaina al momento dello schianto. Nell’incidente, in cui lo scuolabus comunale si è ribaltato, numerosi minori sono rimasti feriti.

Incidente a Mazara del Vallo, scuolabus ribaltato

L’incidente si è verificato a un incrocio dove, secondo la ricostruzione, il Suv non avrebbe rispettato l’obbligo di fermarsi allo stop.

Da qui la collisione con il mezzo scolastico che trasportava nove fra bambini e ragazzini che stavano rientrando a casa.

ANSA

Il bilancio complessivo è di 19 persone ferite, tra cui 14 minori. Tre bambini sono stati dimessi già nelle ore successive all’incidente, mentre gli altri giovanissimi coinvolti restano ricoverati tra gli ospedali di Palermo, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo. Le prognosi variano da contusioni a fratture, ma le condizioni generali risultano stabili.

Ma c’è di più: dalle verifiche effettuate dalle forze dell’ordine sarebbe inoltre emerso che il conducente stava guidando senza patente, non avendola mai conseguita. Il veicolo, inoltre, era senza assicurazione.

Per quanto riguarda l‘alcol test, invece, tutto regolare: l’analisi sul soggetto ha restituito un esito compatibile con i limiti di legge.

La ricostruzione dell’incidente

L’edizione locale di Repubblica ricostruisce i fatti: all’incrocio teatro dell’incidente di Mazara del Vallo un tempo vi era un semaforo, mai rimpiazzato.

Con una manovra fulminea, l’autista dello scuolabus, per schivare il Suv Nissan Qashqai, ha tentato una sterzata attenuando parzialmente l’impatto. Ciò ha tuttavia portato il mezzo scolastico a ribaltarsi, poggiandosi di fianco.

Chi era alla guida del Suv

Come riporta TGCom24, l’uomo alla guida del Suv è un 51enne del luogo descritto come già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, per furti e per droga. La testata locale Tp24 riporta che sul Suv, oltre al 51enne che era alla guida, si trovavano anche la moglie e i figli.

Cosa rischia il conducente del Suv

Le indagini della Polizia di Stato proseguono. Tra le ipotesi al vaglio figurano lesioni aggravate plurime, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e guida senza patente.

Ma ci sono anche le contestazione amministrative legate alla mancanza di Rc auto e alle presunte violazioni del codice della strada. Nello specifico, gli viene contestata la violazione alla segnaletica stradale.